Видавав "липові" відрядження: ДБР викрило високопоставленого чиновника КМВА (фото, відео)
За даними слідства, чиновник міськради оформляв фальшиві "відрядження" ухильникам, щоб допомогти їм уникнути мобілізації. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Державне бюро розслідувань виявило протизаконні дії чиновника з Київської міської військової адміністрації, який сприяв депутатам міськради в ухиленні від виконання військової служби. Він незаконно скеровував депутатів із військової частини, представляючи це як відрядження до військової адміністрації Києва. Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства.
Згідно з результатами розслідування, посадовець оформляв фальшиві "відрядження" для трьох міських депутатів та одного з їхніх помічників. Командир однієї з військових частин територіальної оборони сприяв незаконному перебуванню цих осіб у Київській міській військовій адміністрації, де згідно із законом вони мали проходити службу в рамках мобілізації. Протягом майже року фігуранти не з'являлися на військову службу, проте отримували грошове нагородження з військової частини.
За даними ДБР, у серпні 2023 року всім чотирьом було повідомлено про підозру в ухиленні від несення обов'язків військової служби, вчиненому групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України).
"Наразі про підозру за цими ж статтями повідомлено високопосадовцю КМВА, який сприяв оформленню липового відрядження", — йдеться в повідомленні ДБР.
Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.
Нагадаємо, 13 грудня на Хмельниччині засудили до 5 років позбавлення волі військового, який утік із військової частини. У суді він пояснив, що втік через загострення шкірної хвороби.
Також навесні у Львові судили ухильника, який пояснив свою неявку до ТЦК тим, що "проспав". Його визнали винним в ухиленні від мобілізації та призначили випробувальний термін.