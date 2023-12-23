Виявлено тіло жінки: у Львові стався вибух у приватному будинку (відео)

Про наслідки вибуху та ймовірну його причину повідомив мер Львова Андрій Садовий. Він зазначив, що у будинку проживає шестеро людей. Наразі знайдено не всіх.

У Львові стався вибух у приватному будинку. Станом на 22:25 23 грудня з-під завалу врятовано двох людей, з них — одна дитина. Виявлено тіло жінки. Про це повідомили в ДСНС.

Раніше міський голова Андрій Садовий говорив, що двох дітей та двох жінок доправили з опіками в лікарню у неважкому стані. Ще двох чоловіків шукають рятувальники.

За словами мера, внаслідок вибуху сталося руйнування несучих стін будівлі. Наразі рятувальники працюють на місці. Причини та наслідки встановлюють.

"Львів. На вулиці Княгині Ольги стався вибух у приватному будинку. Є руйнування несучих стін. Можливо під завалами люди. На місці працюють рятувальні служби. Причини та наслідки встановлюються", — повідомив Садовий.

На вулиці Княгині Ольги у Львові стався вибух у приватному будинку

За словами Садового, двох дітей та двох жінок доправили з опіками в лікарню у Львові. Їхній стан неважкий.

"Ще двох чоловіків шукають рятувальники, вони можуть перебувати під завалами. Усі вони проживають в приватному будинку в Львові, в якому стався вибух. Попередньо, вибухнув газ у гаражі. Рух вулицею Княгині Ольги від Сахарова до Володимира Великого в напрямку Наукової перекритий", — додав мер Львова.

За повідомленням ДСНС, станом на 22:25 23 грулня дістали з-під завалів приватного будинку тіло жінки. Врятовано дві особи, з них — одна дитина. До місця слідує кінологічне відділення ГУ ДСНС.

До порятунку людей залучили 53 рятувальника та 12 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, 13 грудня під Києвом стався вибух газу в будинку. Там люди опинилися під завалами. До ліквідації наслідків події було залучено три одиниці техніки та 7 осіб особового складу.

Раніше, 4 грудня у столиці на вулиці Замковецькій у Подільському районі Києва стався вибух, унаслідок якого загинув чоловік. Як виявилося, у дворі біля будинку здетонувала граната.