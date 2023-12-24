Вибух у львівському будинку: зросла кількість жертв (фото)

Рятувальники виявили під завалами тіла трьох людей: однієї жінки та двох чоловіків. Також медики госпіталізували з опіками трьох мешканців, серед яких діти.

У Львові внаслідок вибуху газу у приватному будинку загинули троє людей, також є травмовані. Поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції.

Інцидент стався ввечері 23 грудня на вул. Княгині Ольги. За інформацією правоохоронців, вибух газу стався у гаражі приватного будинку. Більша частина житла була зруйнована.

Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція

Рятувальники дістали з-під завалів тіла трьох людей: 82-річної жінки та двох чоловіків віком 37 і 75 років. Також було врятовано 7-річного хлопчика, 11-річну дівчинку та 74-чоловіка. Їх з травмами доставили до медзакладів.

Вибух газу у Львові

Як повідомляв 23 грудня мер Львова Андрій Садовий, внаслідок вибуху у будинку було зруйновано несучі стіни. Під завалами перебували люди. Медики госпіталізували з опіками двох дітей та жінок.

Також після інциденту рух вулицею, де стався вибух, було перекрито. До порятунку людей та розбирання завалів було залучено 53 рятувальники та 12 автомобілів ДСНС.

Нагадаємо, 13 грудня внаслідок вибуху газу у Київській області загинув чоловік. Також рятувальники повідомляли про постраждалу жінку.

Раніше, 5 грудня, у Києві внаслідок вибуху у приватному будинку загинув чоловік. Як вияснили правоохоронці, у помешканні здетонувала граната.