Традиція щедрування поповнила нематеріальну культурну спадщину України

У традиції Щедрого вечора також входить всесвітньо відомий твір "Щедрик". Додавання його до національного переліку стало кроком для внесення твору до світового переліку нематеріальної культурної спадщини людства.

У перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України додали "Традицію Щедрого вечора в Україні". Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики.

За словами т. в. о. міністра культури Ростислава Карандєєва, щедрий вечір — це одна з традицій, які визначають ідентичність нашого народу. Зокрема, вона протягом історії пережила складні випробування та збереглася завдяки українцям.

За словами дослідниці традицій української культури, йдеться про традиції новорічних обходів. Вони мають довгу історію, а саме ще з дохристиянських часів. Ця традиція передбачає приготування 12 страв, щедрування, Маланку та твір "Щедрик".

Зазначається, що уже 88 елементів було додано до Національного реєстру нематеріальної культурної спадщини України. Серед них є чимало елементів новорічного циклу святкувань.

Окрім того, у Мінкульті працюють над тим, аби поповнити Репрезентативний список нематеріальної культурної спадщини людства українським "Щедриком".

"Наша мета — довести світові, що мелодія "Carol of the Bells" має насправді суто українське "громадянство", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, аби потрапити до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства "Щедрик" повинні додати до національного переліку культурної спадщини.

Нагадаємо, у травні цього року ВРУ ухвалила закон, який дозволив вилучити з Держреєстру нерухомих пам’ятників України ті, які є символами російської імперської та радянської тоталітарної політики.

Також у вересні повідомлялося про початок проєкту "Затоплена спадщина". Він передбачає оцифрування архіву втрачених археологічних скарбів з долини Дніпра. Зокрема, йдеться про оцирування сотні старих плівок.