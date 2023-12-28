Просідання будівлі дитячого садочку в Києві: у поліції назвали причину

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та розслідують причини аварії у столичному дитсадку. Винному загрожує до 8 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

У поліції відреагували на аварію, яка сталася в одному із дитячих садочків у Києві. Повідомляється, що за фактом просідання будівлі відкрито кримінальне провадження. Про це написала пресслужба поліції Києва.

Як попередньо встановили правоохоронці, просідання будівлі дошкільного навчального закладу відбулося внаслідок робіт з облаштування укриття, які проводили у четвер 28 грудня. Стіни будівлі деформувалися через виїмку ґрунту під нею.

Наразі тривають слідчі дії у рамках яких планують вилучити тендерну документацію та призначити будівельно-технічну експертизу.

У поліції зазначають, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Кримінальне провадження проводять за ч. 2 ст. 367 та ч. 4 ст. 191 ККУ – службова недбалість та привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Винному загрожує ув’язнення на термін від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

Аварія у дитячому садочку

Як повідомляли у Шевченківській РВА у Києві, інцидент стався у дошкільному закладі освіти №155. Дитячий садочок закритий для відвідування, на місці працювали усі відповідні служби.

Додаткову інформацію щодо інциденту в адміністрації обіцяли надати згодом.

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У Київській мській військовій адміністрації інформували, що фахівці проводять обстеження будівлі та оцінюють масштаби пошкодження, аби встановити терміни його відновлення.

Імовірно причиною просідання будівлі могли стати порушення будівельних норм організацією, яка проводить там роботи.

Нагадаємо, нещодавно в одному зі шкільних укриттів Києва під час повітряної тривоги на дітей через прорив труби обвалилася стеля. Відомо, що ніхто внаслідок інциденту не постраждав.

Також 15 грудня у Києві спалахнув скандал через те, що під час повітряної тривоги охоронець школи не пустив в укриття дітей, які були із собакою.