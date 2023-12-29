Відоме українське видавництво запідозрили у зв'язках з Росією: у книгарнях відреагували

Журналісти з’ясували, що видавництво Bookchef може досі бути пов’язане з російським гігантом "Ексмо". Українські книгарні одна за одною почали заявляти про розрив співпраці з цим партнером.

Відоме українське видавництво може бути пов’язане з російським бізнесом. Про це йдеться у спільному розслідуванні медіа "Сенсор" та спільноти "Мольфар", опублікованому 29 грудня.

У 2003 році російське видавництво "Ексмо" та український бізнесмен Ярослав Маринович заснували ТОВ "Ексмо-Україна". Після початку війни у 2014 році підприємець заявив про розрив зв’язків з РФ, а створене раніше ТОВ перейменували на "Дистрибуційну Книготорговельну Компанію".

Інфографіка "Сенсор" Фото: Скриншот

Згодом бізнес переписали на нову власницю — харківську пенсіонерку Людмилу Божко. Розслідувачі переконані, що жінка була підставною особою. Окрім "Дистрибуційної Книготорговельної Компанії" вона володіє ТОВ "Форс Україна".

Своєю чергою ця фірма володіє торговельними марками однойменного видавництва, онлайн-книгарні book24 та видавництва Bookchef. До повномасштабного вторгнення ЗС РФ "Форс" ввозили та друкували російські книжки, більшість з них — вже згаданого ворожого "Ексмо".

Інфографіка "Сенсор" Фото: Скриншот

Після початку великої війни "Форс" також неодноразово обвинувачували у зв’язках з Росією. Зокрема, на книжках від "Ексмо" 2022 року видання це підприємство було вказане як офіційний дистриб’ютор.

Bookchef та book24 мають інших бенефіціарів, ніж "Форс". У випадку видавництва засновником є харків’янин Андрій Плєхов. Онлайн-книгарня ж належить його дружині Наталії Плєховій, яка також є донькою Божко (власниці "Форсу").

У ЗМІ припускають, що усі вони є підставними особами. Bookchef має зв’язок зі згаданою "Дистрибуційною Книготорговельною Компанією": про це свідчать архівні дані за 2015 рік з сайту видавництва та спільний гендиректор Олександр Кірпічов.

Інфографіка "Сенсор" Фото: Скриншот

"Ми припускаємо, що "Дистрибуційна Книготорговельна Компанія", як і "Форс Україна" з дочірніми проєктами — це компанії, кінцевим бенефіціаром яких насправді може бути не 81-річна пенсіонерка з Харкова, а колишні власники "Ексмо" в Україні", — зазначили розслідувачі.

Фактичні власники усіх трьох компаній — видавництв та сайту — є українцями. Проте Божко і після повномасштабного вторгнення ЗС РФ продовжує вести сторінку в "Однокласниках" та ставить вподобайки проросійським постам. Її донька має ворожий паспорт та у травні 2022 року зареєструвала бізнес у Москві.

Більш того, у Росії є "клон" book24, і його власник — "Ексмо". Українська ж його "версія" представлена на російських сервісах, які пропонують кешбек з покупок.

Власник Bookchef Андрій Плєхов, за даними журналістів, має картку російського "Сбербанку", а книжки його видавництва 2022 року видання можна придбати на ворожій платформі WildBerries.

Попри це обидва бізнеси — і видавництво, і онлайн-книгарня — протягом останніх років неодноразово вигравали тендери та отримували гроші від держави.

Bookchef запідозрили у зв’язках з Росією: як відреагували книгарні

Ситуацію прокоментувала гендиректорка видавництва Vivat, яке також має мережу однойменних книгарень, Юлія Орлова. Вона розповіла, що Vivat має додаткову угоду з Bookchef. Документ гарантував, що видавництво не має жодних зв’язків з РФ чи Білоруссю.

Орлова наголосила, що опубліковане розслідування змушує ставити ці запитання ще раз, і Vivat очікує на "переконливі докази". Поки їх немає, книжки Bookchef будуть вилучені з сайту та книгарень компанії.

Пост Юлії Орлової від 29 грудня Фото: Скриншот

Також з’явилась офіційна позиція мережі "Книгарня "Є". Bookchef також запевняли партнерів у відсутності зв’язків з Росією та Білоруссю. У книгарнях та на сайті компанії теж припинять продаж книжок видавництва.

"Вважаємо, що питання недопущення діяльності структур, пов’язаних з державою агресором, є завданням державних органів безпеки. Тому очікуємо, що СБУ прояснить свою позицію щодо правомірності функціонування видавництва Bookchef", — додала пресслужба.

Пост "Книгарні "Є" від 29 грудня Фото: Скриншот

У мережі Yakaboo теж не забарились з відповіддю. Бізнес оголосив про "негайне" припинення співпраці з Bookchef, засудив видавництво та закликав українських читачів припинити підтримувати його.

"Книги цього видавництва більше не з’являться на полицях нашої книгарні та на наших майданчиках", — пообіцяли в Yakaboo.

Пост Yakaboo від 29 грудня Фото: Скриншот

Пресслужба мережі "Буква" заперечила зв’язок зі згаданими у розслідуванні підприємствами, в тому числі й з Bookchef.

"Ми ніколи не підтримували будь-яких стосунків та не здійснювали товарно-грошових операцій з цими компаніями, або їх посадовими особами", — йдеться у пості.

На момент публікації матеріалу у Bookchef ніяк офіційно не відреагували на розслідування та розрив співпраці одразу з декількома книгарнями.

Нагадаємо, німецький журналіст написав дві книжки про лідера РФ Володимира Путіна. За даними ЗМІ, за ці "шедеври літератури" йому заплатили.

У ЦНС інформували, що російські окупанти знищують українську літературу.