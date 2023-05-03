Українське видавництво ArtHuss анонсувало випуск світового бестселера про Banksy

У книзі Бенксі (англійською Banksy) розповідає про те, як у нього виникла ідея створити серію робіт у Ірпені, Бородянці та інших містах Київщини, що опинилися у російській окупації.

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Випуск книги Патріка Поттера та Ґері Шова "Banksy: Ви становите загрозу прийнятного рівня (Якби було не так, ви б уже про це знали)" анонсували у видавництві ArtHuss. На сайті опублікували реліз видання про андерграундного художника графіті Бенксі.

Українці матимуть змогу ознайомитися з друком у червні 2023 року. Уній будуть доступі для перегляду фотографії художника "від 1990-х до сьогодні", а також відповідні матеріали стосовно його світогляду та діяльності.

У виданні представлені фото робіт, які художник створив на стінах Бородянки та Ірпені, інших українській населених пунктів, що були в російській окупації. У видавництві вважають, що це важливо відзначити, адже ці роботи це частина історії України.

Процес створення книги, як повідомило liga.net, описав один з авторів Патрік Поттер. Він зазначав, що це було непросто, адже інформації, що існування реально людини фактично немає. Рукопис було написано нібито у підвалі в Шордичі на зворотному боці фальшивих банкнот.

"Замість чорнила були мої сльози", – пояснив він.

Хто такий Бенксі

Бенксі (англійською Banksy) — художник графіті, який ретельно приховує свою особу. Стосовно його біографії та справжнього імені постійно виникають дискусії та суперечки. Згідно з найпоширенішими версіями, його справжнє ім'я — Роберт або Робін Бенкс. Існують припущення, що швейцарський художник Метр де Кассон (Maître de Casson) може бути Бенксі, але сам він заперечує це.

Нагадаємо, у Ірпінській міській раді 29 квітня повідомили, що планують демонтувати будинок із графіті Бенксі. Малюнок, створений на стіні багатоповерхівки, дбайливо демонтують та збережуть як культурне надбання. Депутати заявили, що це важливо зробити для наступних поколінь, які вивчатимуть буремні події сьогодення.