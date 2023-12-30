"Понад 500 виробництв і 300 тисяч працівників": Шмигаль про підсумки 2023 року в оборонній сфері

За словами прем'єр-міністра, одним із найголовніших досягнень України стала європейська інтеграція.

2023 рік став роком значних труднощів для українців. У цей період на країну очікували випробування в економічній та оборонній сферах. Всупереч усім труднощам, держава зміцнила свої позиції та успішно уклала низку угод із зарубіжними партнерами, включно з європейською інтеграцією України. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"2023 рік був складним періодом випробувань у боротьбі з жорстоким ворогом. Незважаючи на всі труднощі, ми вистояли, стали сильнішими, створили реальні передумови для майбутньої перемоги, відбудови та повоєнного розвитку. Сьогодні настав час підбити підсумки", — написав Шмигаль.

Прем'єр-міністр наголосив, що за останній рік понад половину видатків загального фонду держбюджету було спрямовано на забезпечення безпеки та оборони, що становило 1,5 трлн грн. Він також виокремив успішні досягнення в розвитку вітчизняного військово-промислового комплексу України, де успішно здійснюється виробництво військового обладнання, зброї та безпілотних систем.

"Зараз на "оборонку" працює понад 500 виробництв і 300 тисяч працівників. Тільки з виробництва дронів у нас тепер є 200 компаній — і щомісяця з'являються нові. Продовжили розвиток ракетних програм і посилення нашої ППО", - зазначив Шмигаль.

Шмигаль підкреслив, що Україні вдалося підтримувати макроекономічну стабільність. Протягом року ВВП зріс на 5,5%, а інфляція поступово знижувалася. Якщо у 2022 році вона становила 26%, то до листопада поточного року рівень інфляції знизився до 5%. Прем'єр також зазначив, що до держбюджету надійшло понад 1 трлн грн податків, що на 27% перевищує показники попереднього року. Завдяки зусиллям іноземних партнерів, Україна отримала понад 42,5 млрд доларів фінансової підтримки.

У поточному році держава успішно надавала підтримку українському бізнесу. Згідно із заявою Шмигаля, через програму безповоротних грантів "єРобота" підприємці отримали загальну суму в 5,5 млрд грн.

"Доступні кредити 5-7-9" — майже 90 млрд грн пільг для 22 тисяч бізнесів. За програмою "Держгарантії на портфельній основі" — понад 37 млрд грн. Переглянули понад тисячу дозвільних документів для бізнесу. Створено 15 нових індустріальних парків. Тепер їх загалом понад 70", - додав міністр.

Одним із найважливіших досягнень України стала інтеграція в Європу. Рішення про початок переговорів про вступ до Європейського Союзу було ухвалено на засіданні Європейської ради. Крім того, Єврорада провела оцінку європейського законодавства, аналізуючи 28 тисяч актів права ЄС. Завершився також процес синхронізації української та європейської енергосистем.

Шмигаль наголосив, що влада працює над відновленням держави. Цього року було виділено близько 55 млрд грн на різні проєкти відновлення з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Вдалося відновити 37 тисяч об'єктів, зокрема школи, дитячі садки, медичні заклади.

"Запустили програму єВідновлення. Виплачуємо людям до 500 тисяч гривень, щоб вони могли відремонтувати пошкоджене війною житло. Днями почали виплати за повністю зруйноване житло. Залучили близько 500 млн євро внесків від міжнародних партнерів у гуманітарне розмінування", — зазначив чиновник.

Україна активно просувається в галузі цифрового розвитку. На порталі "Дія" та в мобільному застосунку було успішно впроваджено 22 нові електронні публічні послуги. Крім того, уряд затвердив Державну антикорупційну програму на період із 2023 до 2025 року, у межах якої планується провести 1700 заходів у 15 областях.

"Ухвалили нормативну базу для класифікації посад державної служби, що є передумовою справедливих і прозорих принципів оплати праці держслужбовців", - підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорили військові підсумки року і визначили стратегію на наступний рік.