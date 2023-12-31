"Не тільки вітаємо, а й діємо": Зеленський звернувся до українців напередодні Нового року (фото)

Український лідер зазначив, що краще завтра не настає саме по собі, а також побажав наснаги тим, хто стоїть на захисті вільного та безпечного майбутнього.

Президент України Володимир Зеленський 31 грудня звернувся до співвітчизників з нагоди прийдешнього Нового року. Відповідний пост глава держави опублікував у своєму Telegram-каналі.

За словами президента, українці чудово знають, що краще майбутнє не настає саме по собі, а потребує зусиль. Він наголосив, що наступний рік буде таким, яким ми його зробимо.

"Новий рік по-українськи — коли не тільки вітаємо, а й діємо. Не тільки бажаємо, а й робимо все, щоб побажання здійснилися", — написав Зеленський.

Глава держави також побажав наснаги тим, хто захищає вільне та безпечне майбутнє своєї країни та всього світу.

"Не тільки новорічне, а й цілорічне диво — це все ви: рішучі, відповідальні, небайдужі та дієві", — зазначив президент.

Зеленський показав фото з дружиною напередодні Нового року Фото: Скриншот

Нагадаємо, напередодні Нового року до українців звернулися командувач Операції об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв, одеські прикордонники, а також пресслужби Генерального штабу України та Національної гвардії.

Зі свого боку заступник начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції Анатолій Серединський попередив, що в новорічну ніч комендантську годину в Києві та інших регіонах країни скасовувати не будуть, а на порушників можуть чекати наслідки.