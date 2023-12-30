Порушникам комендантської години на Новий рік можуть влаштувати зустріч із ТЦК, — поліція (відео)

Заступник начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції Анатолій Серединський заявив, що в новорічну ніч правопорядок забезпечуватимуть близько 30 тисяч правоохоронців. Порушників обмежень доставлятимуть до райвідділів.

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Під час новорічної ночі комендантську годину в Києві та інших регіонах країни скасовувати не будуть, а на порушників можуть чекати наслідки. Про це заявив заступник начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції Анатолій Серединський в ефірі телемарафону.

За його словами, на час свят співробітники правоохоронних органів планують посилити заходи безпеки по всій Україні і вони стосуються масового перебування громадян у громадських місцях, що є потенційним ризиком.

Також поліцейський нагадав українцям про те, що в країні заборонено використовувати будь-які піротехнічні вироби і порушники можуть зіткнутися з наслідками.

"Близько 30 тисяч правоохоронців забезпечуватиме правопорядок у новорічну ніч. Що стосується піротехніки — у нас є адміністративна відповідальність, а також кримінальна відповідальність у форматі хуліганських дій", — заявив Анатолій Серединський.

Рівень відповідальності залежатиме від кваліфікації та збитків, які буде завдано відповідальності.

Не варто забувати також про те, що в Україні діє комендантська година через повномасштабне вторгнення. Тих громадян, які вирішать порушити обмеження, буде відвезено до районних відділень поліції, де співробітники органів з'ясовуватимуть причини такої поведінки.

"Національна поліція буде доставляти таких людей до райвідділів для того, щоб встановити, що сталося в житті кожного громадянина, який свідомо пішов на порушення комендантської години. Також цими людьми дуже цікавляться наші центри комплектування", — заявив Анатолій Серединський.

Нагадаємо, 28 грудня начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв також звертався до громадян щодо комендантської години в новорічну ніч. За його словами, співробітники правоохоронних органів жорстко реагуватимуть у разі порушень. Виходити з дому дозволено лише в екстрених ситуаціях.