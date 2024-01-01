У Чернігові та Черкасах поліція затримала любителів новорічних феєрверків (відео)

У Чернігові поліцейським, які прибули на виклик, у квартирі, звідки запустили феєрверк, відчинити двері не захотіли. У результаті правоохоронцям довелося їх вибити. У Черкасах салют влаштував громадянин РФ.

Попри заборону салютів і феєрверків, у деяких містах України громадяни проігнорували закон і в ніч на 1 січня вирішили відсвяткувати прихід Нового року, запустивши феєрверки. У Чернігові четверо чоловіків зробили це під час повітряної тривоги, чим налякали жителів, повідомляють місцеві правоохоронці. За інформацією пресслужби чернігівської поліції, удень на лінію "102" зателефонувала схвильована жінка та повідомила, що почула гучний вибух, коли лунала сирена, та побачила спалахи салюту з балкона будинку на вулиці Івана Мазепи.

За вказаною адресою виїхали екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативна група Чернігівського райуправління поліції.

Поліцейські швидко встановили квартиру, із якої запустили салют. Ба більше, під вікнами вони виявили те, що залишилося від феєрверку. Коли правоохоронці постукали у двері, молоді люди, які перебували у квартирі, відмовилися відчинити двері. У підсумку двері довелося вибивати.

Співробітники райвідділу за підтримки батальйону поліції особливого призначення "Чернігів" обшукали житло. У туалеті вони виявили залишки запущеного феєрверку.

Правоохоронці встановили причетність до інциденту чотирьох осіб, які разом святкували Новий рік. На момент приїзду поліції вони були нетверезі

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Аналогічна ситуація відбулася і в Черкасах. Як повідомляють місцеві співробітники поліції, 38-річний чоловік, уродженець РФ, який із 2014 року живе в місті, вирішив відсвяткувати початок 2024-го салютом. Сусіди відразу ж поскаржилися на нього, і за кілька хвилин до будинку під'їхали правоохоронці.

З'ясувалося, що піротехніку порушник порядку купив в інтернеті.

"Правопорушення задокументували належним чином і склали відповідні матеріали, які скерували до суду", — ідеться в повідомленні.

У листопаді в Україні набув чинності закон, що забороняє використовувати й розповсюджувати більшість салютів, феєрверків і петард. Про це повідомила народна депутатка, заступниця голови комітету з питань Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук. За її словами, у той час, коли країна потерпає від чергових нічних обстрілів, таке неприпустимо.

"Точно не час, і ще довго буде не час, для петард і феєрверків", — наголосила вона. Винятком, зазначила Кравчук, є тільки піротехнічні засоби класу F1, "найтихіші та найбезпечніші".

Раніше Фокус писав, що в перший день 2024 року Україна зазнала чергової атаки ракетами та дронами з боку ЗС РФ.