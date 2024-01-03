У Чернігові пролунав вибух у багатоповерхівці: є загиблий (фото, відео)

За даними правоохоронців, невідомий предмет увірвався в підвалі багатоповерхового будинку. Криміналісти зібрали осколки і відправили їх на експертизу.

У підвалі багатоповерхового будинку в Чернігові прогримів вибух, унаслідок чого загинув місцевий житель. Про це повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Чернігівській області.

За даними слідства, повідомлення про вибух надійшло в поліцію приблизно о 13-й годині дня, після чого за місцем виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

По прибуттю правоохоронці виявили труп чоловіка в підвалі — ним виявився місцевий житель 1963 року народження.

Фото: ГУНП в Чернігівській області Фото: ГУНП в Чернігівській області Фото: ГУНП в Чернігівській області Фото: ГУНП в Чернігівській області

Обставини трагедії встановлюють, на місці працюють фахівці. Осколки відправили на експертизу.

Зазначимо, що в поліції поки не повідомляли, що саме вибухнуло в чернігівській багатоповерхівці.

Нагадаємо, 1 січня повідомлялося, що в Чернігові четверо чоловіків запустили феєрверки під час повітряної тривоги, чим налякали жителів. Їх затримали поліцейські.

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