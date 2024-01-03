В Україні перша родина придбала будинок завдяки сертифікату "єВідновлення" (фото)

Перший сертифікат на нове житло в Україні отримала сім’я, танхаус якої згорів вщент під час наступу російських військ на Київщині у 2022 році.

Родина з Гостомеля, житло якої було пошкоджене внаслідок бойових дій, обрала будинок у Бучі. Придбати будинок вдалося завдяки сертифікату програми "єВідновлення". Міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook повідомив подробиці.

Він зазначив, що за повністю знищене житло загалом сформовано 1826 житлових сертифікатів. З них для купівлі нового житла забронювали відповідні кошти понад 400 родин. Це означає, що вони визначились з придбанням нової нерухомості та готові укладати угоди купівлі-продажу.

З його слів, на термінові ремонти виплачено кошти для 32 тисяч родин на загальну суму 2,4 мільярда гривень. На капітальні ремонти виплачено кошти для 3 тисяч родин на загальну суму 900 мільйонів гривень.

"За сертифікат можна придбати квартиру, будинок чи інвестувати в майбутню нерухомість", – пояснив він.

Перший сертифікат на нове житло в Україні

Анатолій Федорук, міський голова Бучі, у Facebook розповів, що перший сертифікат на нове житло в Україні отримала сім’я Вікторії з Гостомеля. Під час наступу російських військ на Київщині активних їхній сучасний та затишний таунхаус згорів вщент. Він показав фото, на якому зображена донька Марія в зруйнованому помешканні.

Перший сертифікат на нове житло в Україні Фото: Анатолій Федорук/Facebook

"Тішуся, що все розпочалося саме з Бучі. Добрий знак, що сімʼї обирають своєю домівкою саме нашу громаду, – наголосив він у дописі.

Марія з Гостомеля Фото: Анатолій Федорук/Facebook

Сертифікати "єВідновлення": як отримати та використати

Для отримання житлового сертифіката українцям, треба подати заяву щодо зруйнованого майна через Дію. Далі представники комісії опрацьовують її та визначить суму компенсації. Після цього житловий сертифікат з відповідною інформацією відобразиться у застосунку.

Перед бронюванням коштів потрібно припинити право власності на знищений об’єкт нерухомості. Сертифікат без цього використати не вдасться.

Припинити право власності можна нотаріуса, який має повноваження державного реєстратора, або ж у ЦНАПі. Для купівлі нерухомості за житловим сертифікатом потрібно у Дії "забронювати кошти" та дочекатися підтвердження, яке надійде протягом п’яти робочих днів.

Протягом 30 днів оформити можна оформити угоду купівлі-продажу нової оселі. Для цього потрібно звернутися до нотаріуса, який має доступ до Реєстру знищеного та пошкодженого майна.

Нагадаємо, 13 грудня прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що розпочато компенсацію за зруйноване житло під час війни в Україні. Максимальна виплата за програмою "єВідновлення" в Україні становить 500 тисяч гривень.