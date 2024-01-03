"Квартал 95" звинуватили у порушенні авторських прав: з'явилася реакція студії (відео)

Марія Хурсенко звернулася до Української агенції з авторських і суміжних прав і чекає на радикальні дії.

Після новорічного шоу студії "Квартал 95" стався ще один скандал — для сценки "Пісня від дружини пса Патрона" переспівали відому пісню українського композитора і виконавця В’ячеслава Хурсенка "Соколята". Про це написала у власному Facebook донька співака, Марія Хурсенко, заявивши, що вона не надавала дозволу на використання цієї пісні.

Марія була розгнівана словами, які використав "Квартал 95" у цій пародії. Так, співачка Laliko від імені "дружини пса Патрона" співала про те, як вона, мовляв, розчарована його популярністю.

"Мені щоночі сниться сон, як був Патрон звичайним псом. Хвости собакам нюхав, за птахами біг. Коли натхнення відчував, сусіду ногу ґвалтував і на газоні купку залишити міг", — наводить Марія Хурсенко слова пародії.

Донька композитора відзначила велику кількість негативних відгуків про це незаконне використання і зауважила, що всіх тепер буде цікавити подальше розгортання подій.

"Як можна було додуматися поєднати таке з історичним твором", — підкреслила вона.

Хурсенко заявила про порушення авторських прав і звернулася до представників громадської організації "Українська агенція з авторських та суміжних прав", зокрема Валерія Харчишина, і чекає на радикальні дії.

Відповідь студії "Квартал 95"

Згодом журналісти звернулися за коментарями до медіахолдингу "1+1 media", студії "Квартал 95" та "Української агенції з авторських та суміжних прав" по коментарі.

Наразі відповіла студія "Квартал 95", запевняючи, що пародію на пісню В'ячеслава Хурсенка "Соколята" створили та використали відповідно до вимог чинного законодавства — послалися на абзац 9 п. 2 ст. 22 Закону України "Про авторське право та суміжні права".

"При створенні музичної пародії на пісню "Соколята" ТОВ "Квартал 95" не повинно було отримувати жодних дозволів від правовласників цього музичного твору. Пародію на зазначений твір було створено та використано відповідно до вимог чинного законодавства", — йдеться у відповіді.

Крім того, студія стверджує, що "є сумлінним користувачем авторських та суміжних прав", а "будь-яке використання обʼєктів авторського та суміжного права здійснюється компанією відповідно до чинного законодавства та з виплатою справедливої винагороди, передбаченої законодавством".

Що відомо про пісню "Соколята"

В’ячеслав Хурсенко помер у 2009 році, коли йому було лише 43 роки. Він автор відомих пісень "Соколята", "На острові чекання", "Сповідь", "Панує ніч", "Я тебе розлюбив", "Віра, Надія, Любов", "Шалений час" та багато інших.

Зіркою української естради 1990-х В’ячеслава Хурсенка зробила популярна пісня "Соколята", яку він написав, коли їхав дорогою із Сокаля до Луцька за сорок хвилин (!) для свого "хрещеного батька" на естраді Василя Зінкевича.

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