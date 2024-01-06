У Мін'юсті розповіли, де в Україні найчастіше одружувалися і розлучалися у 2023 році

За даними Мін'юсту, попри зниження кількості шлюбів, народжуваність в Україні залишається на високому рівні. За перше півріччя 2023 року в Україні народилося понад 93 тисячі дітей.

За перші шість місяців 2023 року кількість шлюбів була у 8 разів більшою, ніж розлучень. Понад 86 тисяч пар одружилися, тоді як 10 тисяч вирішили розлучитися. У 2022 році цей показник був вищим — понад 103 тисячі пар офіційно узаконили свої стосунки. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на відповідь Міністерства юстиції України.

Де зареєстрували найбільше шлюбів

Лідером за кількістю одружень став Київ, де за цей період зареєстрували 9 292 шлюби. На другому місці — Дніпропетровська область (8 621 шлюб), на третьому — Одеська область (6 693 шлюби).

Де зареєстрували найбільше розлучень

Найбільшу кількість розлучень також зафіксовано в Києві — 1678. На другому місці — Дніпропетровська область (1 204 розлучення), на третьому — Київська область (718 розлучень).

Варто зазначити, що дані статистики не враховують інформацію з тимчасово окупованих територій України.

Народжуваність в Україні

Загалом, попри зниження кількості шлюбів, народжуваність в Україні залишається на високому рівні. За перше півріччя 2023 року в Україні народилося понад 93 тисячі дітей.

Лідером за народжуваністю також є Київ, де зареєстрували 9 801 народження дитини. На другому місці — Львівська область (8 023 дітей), на третьому — Дніпропетровська область (7 067 дітей).

Нагадаємо, згідно зі статистикою щодо виплат пенсій, на першому місці опинилася Рівненська область. Друге і третє місце відповідно посідають Донецька та Луганська області. У цих трьох регіонах розмір середньої пенсії перевищує 6 тисяч гривень.