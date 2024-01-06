У двох областях енергетики перейшли на посилений режим роботи: деталі

Енергетики попереджають про погіршення погодних умов протягом 7-9 січня та імовірні ускладнення у роботі енергетичних підприємств. Також українців просять зменшити споживання електроенергії у пікові години.

Через погіршення погодних умов у Київській та Одеській областях енергетики працюватимуть у посиленому режиму. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що несприятливі погодні умови очікується протягом 7-9 січня. Відтак таке рішення було прийняте, аби у максимально короткі терміни ліквідовувати наслідки можливих аварій.

Також про погіршення погодних умов попереджають у Київській міській військовій адміністрації.

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Очікується, що температура повітря впаде вночі до 13 – 18 градусів морозу, а вночі – до 8-13 градусів морозу. Відтак українців попереджають про імовірні ускладнення у роботі енергетичних підприємств.

Ситуація в енергосистемі 6 січня

За інформацією Міністерства енергетики, в енергосистемі не фіксують дефіциту електроенергії. Попри це, мешканців просять споживати менше електроенергії у пікові години, а саме:

з 10:00 до 12:00;

з 18:00 до 20:00.

Наразі ситуація є контрольована та в Україні не планується застосовувати графіки відключень електроенергії.

Повідомляється, що на Донеччині вивели на поверхню 17 людей, які 16 годин пробули під землею через знеструмлення. Наразі підприємство підключене до електроенергії.

Також через ворожі обстріли у Харківській області відключилась лінія електропередач. Внаслідок цього було знеструмлено побутові споживачі та об’єкти "Укрзалізниці". Енергетики кажуть, що подачу електроенергії відновили до всіх споживачів.

Серед іншого, у Київській області через падіння дерева була відключення високовольтна лінія та через несправність обладнання було вимкнено підстанцію на Дніпропетровщині.

Негода в Україні: на деяких трасах обмежать рух

Також через погіршення погодних умов в Україні може бути обмежено рух на 8 трасах, а саме:

М-05 Київ-Одеса;

М-30 Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине;

М-13 Кропивницький-Платонове;

М-22 Полтава-Олександрія;

Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь;

Н-11 Дніпро-Миколаїв;

Н-24 Благовіщенське-Миколаїв;

Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка.

На цих дорогах можуть ввести такі заходи для того, аби розчистити сніг. Українцям рекомендують у разі негоди не виїжджати нікуди на власному транспорті без критичної потреби. Також водіям рекомендують мати додаткове пальне та ланцюги протиковзання.

Нагадаємо, внаслідок погіршення погодних умов та снігопадів у липні минулого року загинули 10 людей, а постраждали – 23 людини. Тоді знеструмленими залишилися щонайменше 400 населених пунктів у 10 областях.

Нагадаємо, у листопаді минулого року у Центрі дослідження енергетики розповіли, коли українцям очікувати відключення світла. Зазначалося, що відключення світла можливе у разі виникнення великого дефіциту електроенергії. Такий дефіцит може виникнути вже за температури повітря нижче 8 градусів морозу.