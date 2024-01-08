В Україну йдуть морози до -27 градусів: прогноз погоди на тиждень

В Україні очікуються снігопади, ожеледиця та сильні морози. У деяких регіонах температура опускатиметься до -22…-27°C.

В Україні вдарять сильні морози. Про це йдеться у прогнозі погоди на тиждень 8-14 січня від синоптика та кандидата географічних наук Ігоря Кібальчича.

Експерт попередив, що через надходження арктичної повітряної маси в Україні помітно знизиться температура. Найбільше похолодання очікується на сході, півночі та заході.

"Часом стовпчик термометра опускатиметься в нічні години до -20…-25°C (за винятком південних областей). Тому слід уникати переохолоджень та одягатися за погодою", — підкреслив Кібальчич.

Прогноз погоди в Україні на 8 січня

У понеділок в Україні окрім північних регіонів, Полісся та Закарпаття очікуються складні погодні умови — через південний циклон. У населених пунктах пройде сніг або крижана крупа. В цей час у центрі та на півдні будуть переважати дощі. Місцями українці стикнуться з ожеледдю, хуртовиною та ожеледицею.

Вітер у центральних, східних та південних областях становитиме 7-12 м/с, місцями 15-20 м/с. Температура на заході та півночі, а також місцями у Чернігівській та Сумській областях, понизиться до -9…-14°C. У центрі та на сході протягом доби варто очікувати -8…-13°C, у Харківській області — до -17°C. На півдні прогнозуються -2…+3°C, у Криму буде найтепліше — до +13°C.

Прогноз погоди в Україні на 9 січня

Вночі на вівторок на півдні та сході має пройти сніг, місцями з дощем. Вдень опадів не очікується, проте місцями буде ожеледь та ожеледиця на дорогах. Пориви вітру становитимуть 7-12 м/с.

Вночі температура знизиться до -15…-20°C, місцями на заході — до -24…-26°C. В той самий час на півдні очікується -8…-13°C. Вдень по всій Україні прогнозують -8…-13°C.

Прогноз погоди в Україні на 10 січня

У середу на сході та в Сумській області пройде невеликий сніг, у решті регіонів опадів не очікується. На дорогах буде ожеледиця, а пориви вітру становитимуть 5-10 м/с.

Вночі температура опуститься до -9…-14°C, місцями на сході та заході — до -17…-22°C. Вдень очікується короткочасне підвищення температури до -2…-7°C, на півночі та Закарпатті прогнозують близько 0°C.

Прогноз погоди в Україні на 11 січня

У четвер вночі на півночі Лівобережжя та вдень у більшості регіонів (окрім південної частини та Закарпаття) пройде невеликий сніг. Також місцями очікується хуртовина. Пориви вітру вдень становитимуть 7-12 м/с, місцями 15-17 м/с.

Температура вночі опуститься до -3…-8°C, на сході та заході місцями — до -12…-17°C. Вдень варто очікувати -4…+1°C.

Прогноз погоди в Україні на 12 січня

У п’ятницю прогнозують невеликий, подекуди помірний сніг. Пориви вітру становитимуть 7-12 м/с.

Стовпчик термометра протягом доби, за прогнозом, фіксуватиме -6…-11°C. Водночас у Криму температура буде вища — близько 0°C.

Прогноз погоди в Україні на 13 січня

Вночі на суботу у Криму, Приазов'ї та східних регіонах пройде сніг. Також він очікується вдень на півночі та Поліссі. У решті областей опадів не передбачається.

Пориви вітру вдень становитимуть 5-10 м/с. Температура вночі знизиться до -16…-21°C, на заході та півночі, а також у центрі місцями — до -22…-27°C. Вдень стовпчики термометрів в Україні фіксуватимуть -10…-15°C, на заході та півдні — -3…-8°C.

Прогноз погоди в Україні на 14 січня

У неділю на заході та півночі, а також у центральних областях пройде сніг. Місцями очікується хуртовина. В решті регіонів — без опадів.

Пориви вітру становитимуть 7-12 м/с. Температура вночі опуститься до -8…-13°C, на сході — до -15…-21°C. Вдень прогнозують -3…-8°C, у південних регіонах та Криму — близько 0°C.

Нагадаємо, у Міністерстві відновлення України попереджали про сильні снігопади та ожеледицю на дорогах. Через це рух можуть обмежити або перекрити, водіїв закликають утриматись від поїздок на велику відстань.

У ДСНС поділились лайфхаками, які допоможуть не замерзнути у сильні морози. Зокрема, рятувальники не радять виходити на холод, не поївши перед цим. Також не рекомендується наносити креми менш як за годину до виходу.