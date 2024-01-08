Український прапор полетів на Місяць у межах місії NASA (фото, відео)

У компанії Spacebit кажуть, що запуск модуля з українським прапором та витисненою картою є знаком солідарності з народом, який став жертвою РФ. Раніше повідомлялося, що металеву пластину з синьо-жовтим стягом виготовили на одному із заводів "Укроборонпрому".

США запустили на Місяць ракету Vulcan Centaur з прапором України на борту. Вона вилетіла з космодрому у Флориді 8 січня о 2:18 за місцевим часом. Про це повідомляє NASA.

Зазначається, що ракета несе посадковий модуль Peregrine компанії Astrobotic. Він від’єднався приблизно через 50 хвилин після запуску ракети.

За попередніми підрахунками, він повинен досягти поверхні Місяця приблизно через 46 днів. Саме на його борту є металева пластина з українським прапором та важливим науковим вантажем. У разі, якщо модуль успішно досягне Місяця, це стане першою успішною комерційною місією поверхню супутника та великим стрибком для людства.

Зокрема, науковий вантаж дозволить дослідити Місяць та він стане більш доступним для вчених.

Компанія Spacebit написала, що запуск ракети з українським прапором є знаком солідарності з українським народом. Власне, металева версія прапора також містить тиснення із картою України.

Фото: Spacebit

Зазначається, металева пластина має покриття, які ніколи раніше не випробувалося на поверхні Місяця, а фарби здатні витримувати екстремальні температури.

Копію такої таблички раніше, ще перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну, подарували Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, у 2021 році генеральний директор Spacebit Павло Танасюк розповідав, що перша українська місія на Місяць була запланована у 2022 році. Тоді їучасть України у цій програмі оцінювали у 1,5 млн доларів. Зокрема, на природний супутник повинні були доставити техніку українського виробництва.

Втім невдовзі місію перенесли на кінець 2023 року. Пластина, на якій розташований прапор України, виготовили на одному із заводів Укроборонпрому.