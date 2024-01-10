Суддю Богдана Львова поновили на посаді: Верховний суд оскаржить рішення

За словами судді Богдана Львова, рішення КОАС про його поновлення на посаді є лише "початком боротьби за справедливість". Раніше СБУ підтвердила наявність у нього російського паспорта.

Верховний Суд має намір оскаржити рішення Київського окружного адміністративного суду (КОАС) про поновлення на посаді судді Богдана Львова. Про це повідомила пресслужба Верховного суду у Facebook 10 січня.

Повідомляється, що КОАС частково задовольнив адміністративний позов Богдана Львова про визнання протиправним та скасування наказу голови ВС про його звільнення. КОАС також зобов'язав ВС зарахувати суддю до штату Верховного Суду в Касаційний господарський суд, а також виплатити йому середній заробіток за час "вимушеного прогулу".

"Верховний Суд, не погоджуючись із рішенням КОАС, оскаржуватиме його в апеляційному порядку", — заявили у ВС.

У пресслужбі ВС зазначили, що рішення КОАС набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо скаргу не було подано.

Якщо ж апеляційна скарга була подана, то рішення набирає чинності після її повернення, відмови у відкритті апеляційного провадження, закриття провадження або ухвалення постанови судом апеляційної інстанції за результатами апеляційного перегляду.

Що каже Богдан Львов

На своїй сторінці у Facebook Богдан Львов підтвердив, що 10 січня суд визнав протиправним і скасував наказ про його звільнення з посади судді Верховного Суду.

Львов підкреслив, що, хоча приводом для цього наказу була заява ЗМІ про нібито наявність у нього громадянства Росії, але перед суддею в цій справі стояло виключно питання законності самого наказу про звільнення.

"Я усвідомлюю, що відповідь, яку сьогодні надав суд, це тільки початок моєї боротьби за справедливість. Адже окрім суду закону є ще суд громадської думки, вердикт якого є не менш, а подекуди більш важливим", — написав Львів.

Суддя заявив, що має намір зробити все можливе, щоб довести, що у нього є тільки українське громадянство, а також опублікував фото з паспортом України.

Богдан Львів показав український паспорт Фото: Facebook

Справа Богдана Львова: що відомо

Нагадаємо, 5 жовтня 2022 року тодішній очільник ВС Всеволод Князєв повідомив, що суддю Верховного суду Богдана Львова відрахувала зі штату співробітників. За словами Князєва, підставою для такого рішення стала інформація СБУ про те, що Львів є громадянином Росії.

За даними журналістів від 9 листопада, у відповідь Львів вимагав визнати протиправним наказ Князєва про його відрахування зі штату Верховного суду і виплатити йому зарплату за час "вимушеного прогулу".

Київський окружний адміністративний суд 10 січня 2024 року задовольнив позов Львова про поновлення його на посаді та виплату йому відповідних коштів.