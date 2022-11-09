Відрахували за громадянство РФ: екссуддя Верховного суду Богдан Львов намагається повернути посаду

Богдан Львов у поданому до Окружного адміністративного суду Києва позові стверджує — звільнення було "свавіллям", оскільки порушило "право на працю, повагу до приватного життя та суддівську незалежність".

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Колишній голова Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдан Львов подав позов із вимогою поновити його на посаді та виплатити йому зарплату за час "вимушеного прогулу", повідомляє проєкт "Радіо Свобода" "Схеми".

Львов вимагає визнати протиправним наказ голови Верховного суду Всеволода Князєва про його відрахування зі штату Верховного суду. Це рішення Князєв ухвалив 4 жовтня після того, як отримав від СБУ підтвердження інформації про те, що суддя Львов має громадянство Росії.

У розпорядженні журналістів опинилась копія позову, направленого до Окружного адміністративного суду Києва. "Одне з основоположних прав позивача, який 30 років свого життя присвятив служінню народу України, закону та верховенству права під егідою Феміди — право на працю, що охоплюється правом на повагу до приватного сімейного життя…, а також його гарантії суддівської незалежності як українського судді піддано порушенню та вимагає судового захисту", — йдеться у тексті позову.

Богдан Львов запевняє, що його усунули від роботи, не маючи належних доказів його російського громадянства.

ОАСК надав відповідачеві 15 днів, щоб подати відгук на позовну заяву колишнього судді.

Нагадаємо, що Богдан Львов з 1999 року має паспорт Росії, журналісти повідомили у вересні. Також вони дізналися, що суддя має квартиру в Москві. Богдан Львов назвав цю інформацію фейком, заявивши, що дані про нього у російських держреєстрах підробили, щоб його дискредитувати.

Після цього Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо судді, оскільки московську квартиру він не декларував.

На початку жовтня СБУ доповіла про результати перевірки щодо громадянства Львова: відомості підтвердились. На розгляд Касаційного господарського суду України винесли пропозицію звільнити Богдана Львова з посади. Проте голосів забракло. Після цього, на підставі результатів перевірки СБУ, Верховний суд вирішив достроково звільнити Львова з посади голови госпсуду.