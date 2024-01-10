Соловій позиватиметься до російської фігуристки Навки через крадіжку пісні "Тримай" (фото, відео)

Христина Соловій заявила, що буде відстоювати у суді свої авторські права, які порушила російська фігуристка.

Українська співачка Христина Соловій має намір притягнути до відповідальності дружину речника президента РФ Дмитра Пєскова — Тетяну Навку за порушення авторських прав. Про це співачка повідомила в соцмережі 10 січня.

Так, прихильники Соловій виявили, що фігуристка Тетяна Навка поставила до нового року льодове шоу "Вечера на хуторе" і в одному з номерів використала композицію української співачки "Тримай", яку ще й переклали російською мовою.

"Це — не перша крадіжка моїх творів р*шистами. І йдеться не про крадіжку однієї пісні "Тримай". Йдеться про апропріацію (присвоєння) культурної спадщини українців. Я свідома того, що засудити винних буде нелегко. Звертаюся до усіх українців, зокрема і за кордоном, допомогти мені з пошуком і встановленням причетних юридичних осіб цього "шоу", — написала Соловій.

Вона додала, що українська пісня — це зброя, і зараз це той випадок, коли українці повинні обʼєднуватись, аби боронити своє.

Слід зазначити, що на своїй сторінці в Інстаграм Тетяна Навка 2 тижні тому розмістила публікацію з фрагментами відео зі свого льодового шоу "Вечера на хуторе". На одному з відео фігуристка танцює під пісню Соловій "Тримай".

"Найяскравіші кадри з прем'єри шоу "Вечера на хуторе". У житті все ще гарніше, ніж на цих відео. Ви повинні побачити це шоу на власні очі", — написала вона.

Коментарі невдоволених українців про крадіжку авторських прав під публікацією періодично зникають.

Нагадаємо, що 20 жовтня 2023 року Сергій Жадан та Христина Соловій представили кліп на пісню-маніфест любові до світу, зйомки якого проходили у Львові.

Раніше 30-річна Христина Соловій розкритикувала артисток, які не виступають на передовій. Вона заявила, що призначення артистів під час війни — надавати підтримку і надихати військових.