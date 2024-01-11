У Дніпрі в рабстві утримували 50 людей: серед постраждалих переселенці (фото)
За інформацією слідства, людям пропонували роботу, безкоштовне проживання та харчування. Втім насправді підозрювані заставляли безкоштовно працювати та залякували тих, хто намагався втекти.
Правоохоронці викрили чотирьох зловмисників, які у Дніпрі тримали у трудовому рабстві 50 людей. Про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.
Зазначається, що потерпілих шукали серед переселенців та людей, які не мають постійного місця проживання, на вокзалах. Їм пропонували безоплатне проживання та харчування. Також підозрювані пропонували людям роботу.
Зокрема, потерпілих запрошували до так званого реабілітаційного центру, який працював прикриваючись громадською організацією.
Своїх жертв підозрювані поселяли у будинках з неналежними умовами та заставляли безкоштовно виконувати сільськогосподарські та будівельні роботи.
Для того, аби люди не втекли, у них відбирали усі документи та телефони. Жертви, які намагалися втекти із трудового рабства, піддавалися психологічному тиску та погрозам.
В Офісі Генпрокурора кажуть, що усіх виявлених правоохоронцями людей було визволено. Також у підозрюваних було вилучено автомобілі, телефони та чорнові записи. Наразі підозрюваних затримано та вони перебувають під вартою.
Нагадаємо, у листопаді правоохоронці викрили фермера на Львівщині, який утримував в рабстві двох внутрішньо переміщених осіб. Слідство вияснило, що зловмисник запропонував людям оплачувану роботу із проживанням. Однак насправді жертв тримали у жахливих умовах, заставляли безкоштовно працювати, та лише періодично давали їсти.
Також у вересні правоохоронці викрили підприємця, який привласнив гроші, призначені для переселенців. Повідомлялося, що сума збитків становить майже мільйон гривень.