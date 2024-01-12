Київські "Золоті ворота" прикрасили сувенірну колекційну євробанкноту (фото)

За інформацією фахівців Національного заповідника "Софія Київська", нинішня євробанкнота із "Золотими воротами" вийшла невдовзі після того, як з’явилася купюра на тему досягнення миру в Україні.

Національний заповідник "Софія Київська" 13 січня презентує нові колекційні купюри "нуль євро" із зображенням визначної української пам’ятки архітектури ХІ століття — "Золотих воріт". Про це повідомляє власний акаунт заповідника у Facebook.

Нині, коли Україна інтегрується в Європу і популяризує у світі свою багатовікову історію і культуру, у Франції виготовили таку лімітовану колекцію євробанкнот номіналом 0 із зображенням "Золотих воріт", які входять до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Адже саме ці мури у ХІІІ столітті стали одним із бастіонів на шляху монголо-татарської навали, тим самим уберігши від неї країни Європи.

Як повідомляють фахівці, сувенірна банкнота має фіолетовий відтінок, вона схожа на купюру номіналом 500 євро, а за розміром — на купюру у 20 євро.

Фото: Facebook

Примітно, що ця євробанкнота вийшла невдовзі після того, як з’явилася купюра на тему досягнення миру в Україні. Ініціатор українського випуску Euro Souvenir 0 — компанія Nunofia s.r.o., яка є ексклюзивним власником ліцензії та видавцем.

Банкноти "нуль євро" — що відомо

Ідею випуску банкноти "нуль євро", випуск якої започаткував 2015 року французький бізнесмен Ричард Файл, підтримав Національний банк Франції за згодою Європейського центрального банку.

Основна філософія проєкту, в рамках якої випущено колекційну банкноту з київськими "Золотими воротами", — підтримка туризму, популяризація найважливіших культурних та історичних пам’яток, а також сприяння збереженню та матеріальному забезпеченню європейської культурної спадщини.

"Сувенірні купюри спричинили справжній ажіотаж у колекціонерів, а їх ціна іноді зростала від €1,5 до €900. 2019 року лише за півріччя у світі з’явилося майже 400 видів таких сувенірних бонів. Враховуючи, що випуск купюр здійснюється обмеженим, пронумерованим і точно каталогізованим накладом, фахівці передбачають постійне зростання їхньої ціни через певний час після завершення розпродажу", — розповіли фахівці заповідника "Софія Київська".

Купюри мають вигляд реального євро та виготовлені за тією самою технологією, що застосовується у справжніх євробанкнотах. Вони містять водяний знак, мікродрук, контрпринт, голограму, елементи захисту від ультрафіолету, мають сенсорну зону для людей з вадами зору та інші елементи звичайних паперових євро.

Раніше Національний банк України на честь річниці визволення Херсона випустив нову пам'ятну монету "Антонівський міст".

Нагадаємо, що 2 жовтня 2023 року Нацбанк запровадив гнучкий обмінний курс в Україні. Але ситуацію на валютному ринку продовжує контролювати регулятор шляхом компенсації структурного дефіциту валюти.