Діамантів на 14 млн гривень: у варшавському аеропорту в українки виявили цікавий багаж

Повідомляється, що жінка рухалася з Вірменії до Бельгії. Загалом у неї виявили 670 карат дорогоцінного каміння, тепер їй загрожує штраф.

У Варшаві в аеропорту ім. Фридерика Шопена викрили українку, яка намагалася перевезти дорогоцінного каміння на близько 14 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба Палати податкової адміністрації у Варшаві.

Зазначається, що жінка приїхала у Польщу із Вірменії. Далі вона планувала направитися до Бельгії. При собі вона мала лише ручну поклажу та намагалася пройти контроль не задекларувавши цінний багаж. Втім співробітники Митної та фіскальної служби відправили її на додаткову перевірку.

Фото: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Ручна поклажа була її єдиним багажем, у ній під час перевірки виявили діамантів вагою близько 670 карат або 134 грами. Українка пред’явила документи, які підтверджують купівлю дорогоцінного каміння.

Загалом вартість вилучених діамантів становить понад 1,5 мільйона злотих (близько 14,2 млн гривень). Збитки для держбюджету у разі їх продажу могли б сягнути 350 тисяч злотих. Тепер українці загрожує штраф.

Фото: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Також у повідомленні йдеться, що у липні минулого року у Польщі виявили мандрівника, який намагався незаконно перевезти цінних камінь вартістю понад 950 тис. злотих. Діаманти, смарагди та рубіни зловмисник заховав у шкарпетки та коробках з косметичними аксесуарами.

Нагадаємо, у жовтні минулого року повідомлялося, що українка намагалася перевезти до Польщі понад 67 кілограмів бурштину. Він був захований у спеціально облаштовані сховища автомобіля. Загальна вартість виявленої знахідки оцінювалася у 870 тисяч злотих.

Також у грудні українські прикордонники повідомляли, що у Волинській області контрабандисти за допомогою дронів не лише переправляли сигарети, але й слідкували за прикордонниками.