В Україні повернули кримінальну відповідальність за контрабанду: Зеленський підписав закон

Норми набудуть чинності в липні 2024 року. Вони передбачають відповідальність від штрафу до позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Президент України Володимир Зеленський у четвер, 28 грудня, підписав законопроєкт щодо криміналізації контрабанди, підакцизної продукції, а також недостовірного декларування товарів. Про це свідчать дані в картці документа на сайті Верховної Ради.

Відповідний закон передбачає з 1 липня 2024 року кримінальну відповідальність за товарну контрабанду вартістю:

від 7,57 до 15,14 млн гривень у вигляді штрафу від 170 до 425 тисяч гривень;

понад 15,14 млн гривень — відповідальність від штрафу в 850 тияч гривень до позбавлення волі на 11 років з конфіскацією майна.

Окрім того, для підакцизних товарів вартістю від 1,136 до 2,271 млн гривень діятиме санкція від 340 тисяч гривень штрафу до 6 років позбавлення волі. Щодо товарів вартістю понад 2,271 млн гривень — від 1,275 млн гривень штрафу до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Прийняття відповідного законопроєкту є вимогою макрофіну від Європейських Союзу на 1,5 млрд євро у 2023 році.

Нагадаємо, Верховна Рада 9 грудня 2023 року ухвалила рішення підтримати запровадження кримінальної відповідальності за контрабанду. Внесено зміни до законопроєкту № 5420, який регулює відповідні норми.

15 грудня Державна прикордонна служба повідомила, що у Волинській області контрабандисти організували цех з виробництва дронів та використовували безпілотники для стеження за прикордонними нарядами.

У жовтні 2022 року в Одесі розкрили схему приховування товарів від розмитнення. У контейнерах було виявлено елітні автомобілі, техніку, алкоголь і харчові продукти.