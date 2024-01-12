Померла ексзаступниця генпрокурора Колінько: судмедексперти не змогли визначити причину, — ЗМІ

За даними журналістів, гнильні зміни не дали змоги експерту визначити точну причину смерті. Призначено повторний розтин.

Під час розтину тіла ексзаступниці генпрокурора Ольги Колінько та її доньки не вдалося встановити причину смерті. Про це повідомляє УНН із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Експерт, який проводив розтин, постав перед труднощами через гнильні зміни, що не дають змоги визначити точну причину смерті.

Київська міська прокуратура повідомила, що призначено додаткові експертизи, результати яких будуть доступні в найближчому майбутньому. Це дасть змогу точніше визначити фактори та час смерті, а також, можливо, виявити додаткові обставини.

Важливо зазначити, що публікації в ЗМІ, які містять висновки про смерть, не мають підтвердження в офіційних документах, додали в прокуратурі.

У Києві знайшли мертвими ексзаступницю прокурора Колінько та її доньку — що відомо

10 січня з'явилася інформація про те, що ексзаступницю генпрокурора Ольгу Колінько та її доньку знайшли мертвими в Києві. Сусіди викликали поліцію і комунальників, після того, як у квартирі стався витік води, і власники не виходили на зв'язок. Правоохоронні органи змушені були розкрити двері, після чого виявили тіло Ольги Колінько. У сусідній квартирі також було виявлено тіло її дочки.

Того ж дня в Національній поліції повідомили, що тіла жінок не мали зовнішніх ознак насильницької смерті, квартири були замкнені зсередини. Припускають, що смерть настала в різний час — близько двох місяців тому в матері та приблизно три тижні тому в доньки.

11 січня повідомлялося, що співробітники правоохоронних органів не підтверджують версію того, що ексзаступниця генерального прокурора Ольга Колінько померла внаслідок удушення.