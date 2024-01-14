У Львові помер 5-річний хлопчик, який впав у кому під час лікування зубів (фото)

Під час проведення реанімаційних заходів хлопчик вже перебував у важкому стані. Пізніше лікарі заявили, що його мозок помер. Офіс генерального прокурора підтверджує інформацію про смерть 5-річного Велеса.

П'ятирічний Велес Пашник помер у Львів після майже 40 днів перебування у комі, у якій він опинився під час лікування зубів у місцевій стоматологічній клініці. Про смерть хлопчика повідомив його батько, український бандурист Віктор Пашник на сторінці Facebook.

Допис Віктора Пашника з'явився на сторінці о 23:00 13 січня. Чоловік опублікував світлину сина і написав кілька скорботних речень.

"Лети наш хлопчику, лети… Усім нам із небес світи… Спочивай з миром, коханий наш Лесюньо!" — йшлося у дописі.

Віктор Пашник про смерть Велеса Фото: Скриншот

Пізніше матір, українська художниця Маріанна Вахняк, написала у Facebook, що прощання з померлим хлопчиком відбудеться у Коломиї 16 січня.

Маріанна Вахняк про смерть сина Велеса Пашняка Фото: Скриншот

Трагедія у Львові — деталі справи Велеса Пашника

28 грудня Віктор Пашник у Facebook розповів, що сталось з його сином. Вказав, що на дату публікації син вже 21 день перебував у комі та лікувався у медичному закладі "Лікарня святого Миколая" міста Львова. З його слів, кома сталась 8 грудня 2023 року під час лікування зубів у клініці ТОВ "ОРІ ГРУП" — чоловік вказав назву закладу як Ori-Dent.

Чоловік написав, що Велес і його матір Маріанна прийшли до лікарні, щоб видалити два молочні зуби, при чому маніпуляція мала відбуватись під загальним наркозом. За деякий час після початку операції "почалась метушня" і за викликом прибули дві бригади швидкої допомоги.

Пізніше стало відомо, що у хлопчика спинилося серце: серце вдалось запустити, але дитина перебувала у комі. Фахівці муніципальної лікарні повідомили батькам, що "син перебуває у важкому стані" і "мозок дитини мертвий і його життя підтримують лише апарати". Також батько нагадав, що директор стоматологічної клініки Роман Онисько начебто "виправдовував лікарів, говорив, які ж вони молодці, що все вчасно зробили".

Віктор Пашник - про події у стоматологічній клініці і Львові Фото: Скриншот Віктор Пашник - що сталось з сином Фото: Скриншот

Зазначимо, на порталі Youcontrol можна відшукати інформацію про дві стоматологічні компанії, які мають назву ТОВ "Орі-Груп" (зареєстрована 1 серпня 2023 року) та ТОВ "Орі-Дент" (зареєстрована 12 грудня 2023 року). У обох власником вказаний громадянин Роман Орисько та однакова адреса — на вул. Голубовича у Львові.

Офіс генерального прокурора підтвердив інформацію про смерть 5-річної дитини та зазначив, що триває розслідування у кримінальному провадженні. За даними слідства, у грудні 2023 року хлопчик впав у кому під час лікування зубів, а кримінальне провадження розпочато 17 грудня.

"На жаль, хлопчика врятувати не вдалося і 13 січня 2024 року він помер у лікарні. У межах кримінального провадження встановлюються обставини трагічного випадку. За результатами слідчих дій та висновків експертиз, які наразі тривають, буде надана правова оцінка діям медичних працівників", — йдеться у повідомленні.

ТОВ "Орі-Груп" - дані Youcontrol ТОВ "Орі-Дент" - дані Youcontrol

У мережі є посилання на сайт стоматологічної клініки Ori-Dent, однак на момент публікації статті він не доступний. Також неактивна сторінка Facebook медичного закладу у Львові.

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Речниця ГУ Нацполіції Львівської області Світлана Доброволська заявила, що почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу (неналежне виконання лікарем службових обов'язків), написали 2 січня на порталі "Суспільне". На сторінці львівської поліції станом на 14 січня немає нових даних щодо результатів розслідування, покаранням за яке може бути до п'яти років тюрми.

Нагадуємо, 11 січня Фокус розповів про ставлення лікарів до алкоголю — про його вплив на організм загалом та на шкіру зокрема. Також медики мають застереження проти колоїдного срібла: вказують, що його вживання у складі деяких препаратів небезпечне для здоров'я.