Народила у своєму автомобілі: 11-та дитина в родині з'явилася дорогою до лікарні

Матір і доньку госпіталізовано до пологового відділення, вони почуваються добре.

У Рівненській області 40-річна жінка народила 11-ту дитину просто у своєму автомобілі. Пологи почалися несподівано вночі, і пара не змогла доїхати до лікарні, як повідомляють у Рівненському центрі екстреної допомоги.

Жінка викликала швидку допомогу 13 січня близько 3:34 ранку, повідомивши, що в неї почалися стрімкі пологи. Вона разом із чоловіком прямувала до лікарні в селищі Зарічне, але до лікарні подружня пара не доїхала і їхня донька народилася в машині. Дівчинка народилася в строк і повністю здоровою.

Медики виїхали назустріч породіллі та її чоловікові і зустрілися з їхнім автомобілем на трасі. На момент приїзду медиків, дівчинка вже народилася. Лікарі провели всі необхідні заходи, оглянули жінку і новонароджену та перерізали пуповину.

"Жінка почувалася добре, і її гемодинамічні показники були в нормі. Породілля не висловлювала жодних скарг", — повідомили в медичному центрі.

Після надання першої медичної допомоги матір і новонароджену доньку було госпіталізовано до пологового відділення Зарічненської багатопрофільної лікарні.

Повідомляється, що у новонародженої вже є 9 братів і одна сестра, які чекають вдома маму з новою сестричкою.

"Дівчинка народилася вагою 3550 грамів і зростом 52 сантиметри", — повідомила Любов Волинець, старша лікарка Рівненського центру екстреної медичної допомоги, у коментарі для видання "УП. Життя".

Нагадаємо, жінка дізналася про вагітність під час пологів. Лікарі стверджували, що 24-річна Сейра не може мати дітей через синдром полікістозних яєчників.

Раніше Фокус писав, у Дніпрі жінка народила дівчинку-богатиря. Через хворобу жінка протягом усієї вагітності перебувала під пильним наглядом медиків. Пологи, на яких також був присутній батько дитини, пройшли благополучно.