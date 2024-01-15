Журналіст, який розповів про корупцію в Міноборони, повідомив про залякування і тиск (фото)

За словами Юрія Ніколова, напередодні якісь особи влаштували скандал його сусідам і матері, яка лікувалася від онкології. Автор розслідувань про випадки корупції згадав, що один із його синів перебуває в Авдіївці, а онук — під Куп'янськом.

Журналіст-розслідувач Юрій Ніколов, автор статей про держзакупівлі та можливі випадки корупції в Міноборони, розповів про спроби тиску на нього. Невідомі намагалися увірватися в житло журналіста і вигукували образи. Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

"Якісь чуваки ломилися у двері, кричали, щоб я йшов служити, обклеїли двері папірцями", — ідеться в пості.

За словами Ніколова, напередодні деякі громадяни влаштували скандал його сусідам, коли його не було вдома. Налякали літню матір, яка після лікування від онкологічного захворювання живе разом із ним. Він також згадав про те, що один із його синів перебуває зараз в Авдіївці, а онук — у районі Куп'янська.

Журналіст зазначив, що через 15 хвилин після цього випадку в одному з російськомовних пабліків уже був пост із фотографією дверей його квартири.

Скріншот поста

"Я навіть не знаю якому д*генерату прийшла в голову така ідея із залякування журналіста. Рік тому Резніков просив СБУ відкрити справу по підриву обороноздатності за мою статтю по корупції на військових закупівлях", — написав автор, додавши, що за час повномасштабного вторгнення це був, мабуть, єдиний випадок, коли на нього намагалися натиснути.

Скріншот поста журналіста

За його словами, порівняно з Україною в Росії більше страждають журналісти-розслідувачі, які викривають корупціонерів. Після скандальних публікацій про можливу корупційну діяльність у Міноборони звільнили главу відомства Олексія Рєзнікова, а автор резонансних матеріалів залишився на волі.

Але зараз, припускає Ніколов, становище може змінитися не на користь свободи преси.

"Цікаво: щоб що? Щоб я завалив п***ак і припинив викривати рукодупих корумпантів? Такий собі розрахунок", — пояснив Ніколов.

Нагадаємо, що в червні минулого року Юрій Ніколов писав про те, як підрядники-кримінальники в Києві завищують ціни на ремонт укриттів.

Також повідомлялося, що на початку минулого року журналіст порівнював ціни на продукти для ЗСУ і прикордонників.