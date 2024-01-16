Хотів зійти на Говерлу: рятувальники шукають француза, який зник у Карпатах (фото)

За даними ДСНС, востаннє громадянин Франції виходив на зв'язок 3 січня і, ймовірно, збирався піднятися на Говерлу. Тим часом на схилі гори було оголошено 3-й ступінь лавинної небезпеки, що становить високу загрозу для походів у гори.

На Прикарпатті тривають пошуки громадянина Франції, який заявляв про намір зійти на гору Говерла і подорожувати Карпатами. Про це повідомила пресслужба Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) України в Івано-Франківській області 15 січня.

Повідомляється, що 12 січня до Яремчанських рятувальників звернувся представник французького посольства в Україні. За його словами, громадянин Франції в період із 3 до 6 січня планував здійснити сходження із селища Ворохта, урочища Заросляк на Говерлу, а потім рухатися Карпатами в напрямку міста Рахів Закарпатської області.

Зниклий громадянин Франції Фото: ДСНС

Крім того, 10 січня до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС в області звернулася мешканка міста Львів і повідомила, що громадянин Франції виходив на зв'язок ще 3 січня і, ймовірно, збирався підійматися на Говерлу.

Як зазначають у ДСНС, моніторинг реєстрації гірськими маршрутами показав, що зниклий ніде не реєструвався. Ворохтянські гірські рятувальники та рятувальники посту "Заросляк" також обстежили основні маршрути сходження до вершини гори з боку селища, однак пошуки не дали результату.

"На крутому схилі гори Говерла здійснено компресійний тест і зондування снігового профілю на ступінь лавинної небезпеки та визначено 3-й ступінь (значний) лавинної небезпеки, що становить високу загрозу для походів у гори", — підкреслили у відомстві.

Пошуки француза тривають Фото: ДСНС Пошуки француза тривають Фото: ДСНС

Станом на 16 січня пошуки громадянина Франції тривають. До проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 2 групи рятувальників у складі 9 осіб. Обстежено маршрут на гору Говерла через гору Мала Козьмеска та Велика Козьмеска, а також маршрут на урочище Бабина Ямна.

У ДСНС повідомили, що пошуки ведуться за трьома напрямками:

урочище Заросляк — озеро Несамовите;

урочище Заросляк — водоспад Говерлянський Гук;

урочище Бабина Яма.

Також, планується залучення групи гірських рятувальників ГУ ДСНС Закарпаття для проведення обстеження за маршрутом Лазещина — Кукул, полонина Туркулська.

Нагадаємо, 8 жовтня Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області повідомило, що на горі Говерла в Карпатах сталася чергова трагедія з туристами: один із них загинув, другого вдалося врятувати.

Раніше, 7 липня, у мережі з'явилося відео потужного удару блискавки на горі Говерла в Івано-Франківській області, внаслідок якого загинули двоє туристів.