На Одещині викрили підприємця, який вимагав хабар у військовослужбовця (відео)

За інформацією слідства, викрили підозрюваного "на гарячому" під час отримання грошей. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, за скоєне підприємцю загрожує до 8 років ув'язнення.

В Одеській області правоохоронці викрили чоловіка, який вимагав у військового ЗСУ хабар. За гроші він обіцяв посприяти в оформленні інвалідності онкохворій матері військовослужбовця. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

За інформацією слідства, підозрюваний говорив чоловіку, що має зв’язки із людьми, які видають відповідні документи. Зокрема, у такий спосіб військовий зміг би звільнитися зі служби для догляду за матір’ю з інвалідністю.

Затримали підприємця "на гарячому" під час отримання 1 тисячі доларів хабаря. Окрім того, в автомобілі підозрюваного правоохоронці виявили 5 200 євро, 14 200 доларів та 1 тисячу гривень. Також у чоловіка вилучили копії документів, які пов’язані зі списанням із військової служби.

Йому повідомили підозру в одержані неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. Підозрюваному можуть обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, йому загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили в Одеській області суддю, який допоміг більше тисячі військовозобов’язаним уникнути військової служби. За інформацією слідства, підозрюваний суддя ухвалював рішення, які давали змогу утікачам покидати територію України

Також нещодавно прикордонники виявили десятьох ухилянтів з різних областей України, які намагалися втекти з України через Дністер. Зазначалося, що їх мали вивезти до Молдови на човні. Один "квиток" коштував 5 тисяч доларів.