Рада розблокувала підписання законопроєкту про медичний канабіс, — нардеп

За словами парламентарія від партії "Голос" Ярослава Железняка, його колеги з фракції "Батьківщина" провалили блокування ухвалення законопроєкту. Тепер його відправлять на підпис президенту.

Під час пленарного засідання Верховної Ради України 16 січня народні депутати не схвалили проєкт постанови про скасування ухвалення у другому читанні та в цілому закону про легалізацію медичного канабісу (№7457). Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк (партія "Голос") у своєму Telegram-каналі.

"Рада розблокувала підписання законопроєкту про медичний канабіс. Блокуюча постанова #7457п провалена", — написав нардеп.

Передісторія законопроєкту про легалізацію медичного канабісу

Наприкінці грудня депутати з фракції "Батьківщина" запропонували в парламенті проєкт постанови про скасування рішення Верховної Ради про ухвалення другим читанням і в цілому закону про легалізацію медичного канабісу.

Після ухвалення законопроєкту парламентом він чекатиме на підпис президента і набуде чинності за пів року.

Легалізація медичного канабісу в Україні

У лютому 2023 року профільний комітет Ради підтримав законопроєкт про використання медичного канабісу. Президент Володимир Зеленський також виступив за легалізацію медичного канабісу і надання доступу до таких ліків усім, хто цього потребує.

21 грудня 2023 року український парламент проголосував за легалізацію медичного канабісу в країні на другому читанні. Це відкриває можливість використання ліків на основі конопель, їхнього виробництва та проведення наукових досліджень. За цей закон проголосували 248 нардепів.