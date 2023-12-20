Законопроєкт про медичний канабіс в Україні можуть ухвалити до Нового року, — подробиці

За словами депутатки Марії Мезенцевої із 800 поправок до документу враховано 200. А 21 грудня відбудеться голосування. Якщо проєкт ухвалять, то медпрепарати із вмістом канабісу в Україні видаватимуться лише за рецептом.

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На засіданні Верховної Ради України 20 грудня розпочали розгляд поправок до законопроєкту №7457 щодо легалізації медичного канабісу. Із 800 поправок було враховано 200. Про це повідомила народна депутатка, заступниця голови Комітету з питань інтеграції України з ЄС, голова делегації України в ПАРЄ Марія Мезенцева, йдеться на сайті ВР.

Як зазначила Мезенцева, до пацієнтської групи додалися психічні розлади внаслідок війни, такі як ПТСР. У документі йдеться про виключно лікування марихуаною важкохворих, включаючи онкологію та епілепсію.

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Вона нагадала, що йдеться про понад 6 мільйонів пацієнтів із різними діагнозами, які потребують ліків із медичним канабісом.

"Дуже важливо говорити про пріоритетність, але, виявляється, не для всіх народних депутатів це є пріоритетом, адже було подано більш як 800 правок, 200 з яких профільним комітетом були враховані", — додала депутатка.

Процес ухвалення законопроєкту: чого очікувати

Після доопрацювання та внесення поправок законопроєкт №7457 мають ухвалити у другому читанні. Згідно з регламентом, розгляд цього питання буде продовжено на наступному засіданні, а голосування планується завтра, 21 грудня.

"Ми врахували багато принципових моментів, на яких наголошували колеги. Але зараз дуже важливо не довіряти фейкам, що ширяться в соцмережах. Законопроєкт про медичний канабіс спрямований виключно на лікування українців, котрі дуже потребують цього", — сказала Марія Мезенцева.

Вона уточнила, що медпрепарати із вмістом канабісу видаватимуться лише за рецептом.

"Тільки лікарський засіб і сучасне виробництво в Україні, щоб уникнути всіх можливих корупційних ризиків", — додала депутатка.

Вона підкреслила, що в питанні обігу медичного канабісу здоровий глузд має перемогти, адже це стосується здоров’я українських громадян і безпосередньо наших захисників.

Додамо, що Євросоюз наполягає на кількох принципових поправках до законопроєкту, що стосуються посилення державного регулювання виробництва канабісу.

Нагадаємо, що згідно з липневим опитуванням київського Центру Разумкова, громадська підтримка легалізації канабісу розділилася: 37% проти і 35% за.

У разі схвалення закону українцям, які мають медичний рецепт, буде дозволено купувати марихуану через шість місяців після набуття законом чинності. Використання в рекреаційних цілях не буде дозволено, а виробництво буде жорстко контролюватися урядом.

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