"Імовірність є": синоптик розповіла, чи будуть ще сильні морози в Україні

За словами метеорологині Наталії Птухи, у січні 2024 року значні морози були короткочасними і, найімовірніше, цього сезону чекати сильного похолодання не варто.

У першому місяці 2024 року в деяких регіонах України зафіксували морози до -25 градусів. Проте ці холоди не затрималися надовго, і незабаром температура підвищилася. Імовірно, таких холодів в Україні більше не буде цього сезону. Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі виданню "24 Канал".

Метеорологиня зазначила, що в січні 2024 року значні морози тривали всього лише 2-3 дні. Решту часу відзначалися помірні або навіть позитивні температурні значення. Також вона висловила припущення, що найсильніші морози за весь зимовий період могли вже минути.

"Така ймовірність, звісно, є, але й повторення подібного ми не відкидаємо, адже це тільки середина зими... Можливо, були найбільші, але подивимося. Поки що ще рано загадувати", — наголосила Наталія Птуха.

Зазначимо, що раніше синоптик повідомила, що найхолодніша ніч тижня по всій території України припадала на середу, 17 січня. Зокрема, тоді було зафіксовано температуру до -15 градусів. Надалі Птуха прогнозує тенденцію до потепління.

Фокус уже писав про вплив арктичних повітряних мас на погоду в Україні на початку 2024 року. У Чернігівській і Сумській областях температура може опуститися нижче -20 градусів.

Крім того, синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кибальчич повідомляв, що значну частину Європи охопили арктичні повітряні маси. А це означає, що в Україну також прийде серйозне похолодання.

У Києві 20 грудня було зафіксовано температурний рекорд у +10,6 градусів. Таке значення на 1,5 градуса перевищило рекордну норму 1982 року.