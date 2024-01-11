Хуртовини та холоди до -22: синоптик розповів, коли погіршиться погода в Україні

За словами Ігоря Кибальчича, у другій декаді січня в Україну прийдуть дві хвилі холоду з короткими періодами невеликого потепління.

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Протягом останніх кількох днів значну частину Європи охопили арктичні повітряні маси. А це означає, що в Україну також прийде серйозне похолодання. Про це повідомив синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кибальчич у коментарі виданню "Телеграф".

Згідно з його заявою, 10-11 січня українці відчують короткочасне збільшення температури, яке пов'язане з проникненням теплого і вологого атлантичного повітря на схід Європи. У зв'язку з цим очікується потепління та мінливі опади.

Однак уже вночі 12 січня активні холоди дійдуть і до нас, і це призведе до настання нової хвилі зниження температури. Температура повітря 11 січня коливатиметься в межах -5...+1 °С, але наступного дня прогнозується різке зниження температури до -10...-15 °С, а в південних областях і на крайньому заході — до -3...-8 °С. Похолодання супроводжується поривчастим північним вітром і невеликим снігопадом. Синоптик попереджає про ожеледицю на дорогах.

13 січня по всій Україні, за винятком крайнього заходу та Криму, очікується холодна погода з нічними температурами -8...-13°С і денними -3...-8°С. У північних, східних і місцями центральних областях очікується ще нижча температура: вночі -17...-22°С, удень -7...-12°С. У західній частині країни пройде сніг, місцями можливі хуртовини.

За словами синоптика, з 14 по 15 січня морози поступово ослабнуть, поступаючись місцем циклону, що наближається. Нічні температури піднімуться до -7...-12°С, а денні — до -2...-7°. У південних областях можливий перехід від мокрого снігу до дощу. Місцями слід очікувати ожеледицю.

Під кінець третього тижня січня очікується більш стійке зростання температури повітря аж до відлиги на більшій частині України та опади у змішаній формі (сніг, мокрий сніг, місцями з дощем).

Так, згідно з прогнозом Ігоря Кибальчича, у найближчі 10 днів в Україні переважає холодна погода з короткими періодами невеликого потепління. Кількість опадів очікується в межах норми.

Прогноз температури повітря в Україні та країнах Балканського півострова на 13 січня 2023 року

Фокус уже писав про вплив арктичних повітряних мас на погоду в Україні на початку 2024 року. У Чернігівській і Сумській областях температура може опуститися нижче -20 градусів.

У Києві 20 грудня було зафіксовано температурний рекорд у +10,6 градусів. Таке значення на 1,5 градуса перевищило рекордну норму 1982 року.