Під заставу в 500 млн: суд обрав запобіжний захід одному з фігурантів справи Гринкевичів

Після засідання суду адвокат затриманого Андрія Колотила заявив, що має намір подати апеляцію через розмір застави. На його думку, він "надто великий для статусу учасника".

Печерський суд міста Києва обрав запобіжний захід одному з трьох фігурантів у справі Ігоря Гринкевича — Андрію Колотилу — у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб з правом внесення застави. Про це повідомляє "Суспільне".

Суд оголосив про своє рішення близько 22:00 18 січня і заявив суму застави розміром 500 мільйонів 528 гривень. Як зазначає "Суспільне", адвокат підозрюваного, який обвинувачується у створенні та участі у злочинній організації, зазначив, що готуватиме апеляцію на рішення суду і розмір застави, що, на думку адвоката Сергія Пушкарського, "занадто великий для статусу учасника".

Ігоря Гринкевича на засіданні не було — він перебуває у СІЗО за підозрою у спробі дати хабар співробітнику ДБР у розмірі пів мільйона доларів США. Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяна Сапьян зазначила, що хабар мав посприяти поверненню майна, вилученого у підконтрольних бізнесмену компаній в ході розслідування раніше відкритого провадження.

Його син Роман Гринкевич зник і оголошений у розшук. За словами Тетяни Сапьян, офіційно він не перетинав державний кордон.

Тож, як уточнив прокурор, 18 січня запобіжний захід обиратимуть лише керівникам підконтрольних бізнесмену компаній, зокрема й Андрію Колотилу, який відповідав за закупівлю одягу для ЗСУ.

Справа Ігоря Гринкевича — що відомо

Кілька місяців тому Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями неякісного одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень.

"Під час слідства було встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займалися будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міноборони. За попередніми оцінками, це призвело до збитків бюджету на 1,2 мільярда гривень та відповідно зриву постачання", — наголосили в ДБР.

29 грудня 2023 року у пресслужбі ДБР повідомили про затримання львівського бізнесмена — за словами правоохоронців, той пропонував співробітнику Бюро хабар у розмірі пів мільйона доларів США. 30 грудня Ігорю Гринкевичу повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави в розмірі 429 мільйонів 440 тисяч гривень.

П’яти членам злочинної організації повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією (ч. 5 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255 КК України). Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Фокус писав: 12 січня заступник міністра оборони України Дмитро Клименков повідомив, що через справу Гринкевичів двоє експосадовців Міноборони зараз перебувають під слідством.