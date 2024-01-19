Суд заарештував ще одного фігуранта справи про постачання неякісного одягу для ЗСУ, — ЗМІ

За словами журналістів, другий заарештований фігурант — це Володимир Тимків.

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід другому фігуранту у справі про постачання неякісного одягу для ЗСУ. Йдеться про тримання під вартою. Про це повідомило видання РБК-Україна.

Як розповіла журналістам речниця Офісу генерального прокурора України Надія Максимець, суд заарештував фігуранта на 2 місяці.

"За клопотанням Офісу генерального прокурора суд заарештував на 2 місяці другого фігуранта кримінального провадження щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ. Як альтернативу суд застосував можливість внесення підозрюваним застави в сумі 500 001 528 грн. (165 126 прожиткових)", — сказала Максимець.

За даними джерела, другий заарештований фігурант — Володимир Тимків.

Також про це повідомляє "Суспільне". Журналісти заявили, що о 00:05 19 січня, за клопотанням Офісу генпрокурора, суд обрав запобіжний захід одному з керівників підконтрольних Грінкевичу компаній у вигляді тримання під вартою або застави в розмірі понад 500 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про затримання фігуранта цієї ж справи Андрія Колотила. Адвокат підозрюваного, якого обвинувачують у створенні та участі у злочинній організації, зазначив, що готуватиме апеляцію на рішення суду та розмір застави, яка, на думку адвоката Сергія Пушкарського, "занадто велика для статусу учасника".

Зазначається, що самого Ігоря Гринкевича на засіданні не було — він перебуває в СІЗО за підозрою в спробі дати хабар співробітнику ДБР у розмірі півмільйона доларів США.

Справа Ігоря Гринкевича: що відомо

Раніше повідомлялося, що кілька місяців тому Державне бюро розслідувань (ДБР) порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями неякісного одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень.

29 грудня 2023 року у пресслужбі ДБР повідомили про затримання львівського бізнесмена. За словами правоохоронців, він пропонував співробітнику Бюро хабар у розмірі 500 тисяч доларів США. 30 грудня Ігорю Гринкевичу повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).