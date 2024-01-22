Пошуки тривають: на Кіровоградщині під лід провалилися двоє дітей (фото, відео)

До рятувальників звернулася жінка, яка повідомила, що бачила на місцевій водоймі двох дітей, але потім вони зникли. Тіло однієї дитини знайшли.

У Кіровоградській області сталася надзвичайна пригода за участю дітей. Двоє хлопчиків провалилися під лід на річці Інгулець. Про це повідомляє ДСНС у Кіровоградській області.

Подія сталася у селі Олександрівка Петрівської ОТГ 20 січня. До рятувальників звернулася жінка і повідомила, що бачила двох дітей, які перебували на кризі на річці Інгулець. За словами жінки, через деякий час обоє дітей зникли.

На місце події було направлено відділення рятувальників 32-ої пожежно-рятувальної частини селища Петрове.

Тіло одного хлопчика знайшли наступного дня

"21 січня на місце події було направлено водолазно-рятувальне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Кіровоградській області. О 09:29 тіло 9-річного хлопчика було вилучено з водойми", — повідомили у ДСНС.

Тривають пошуки іншої дитини.

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