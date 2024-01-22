На Волині чоловік заплатить майже мільйон гривень за незаконний вилов риби (фото)
Чоловік повинен не лише заплатити штраф за незаконний вилов риби, але й витрати на проведення експертиз і завдану шкоду в розмірі 914,6 тисячі гривень.
У Волинській області суд зобов’язав чоловіка виплатити майже мільйон гривень за незаконний вилов риби. Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду.
Викрили 36-річного чоловіка у квітні минулого року на озері Оріхове в період нересту — розмноження риби. За інформацією слідства, він за допомогою човна поставив три риболовецькі сітки, якими незаконно виловлював рибу.
Працівники Держекоінспекції та Держприкордонслужби зловили мешканця Волині на гарячому. Він встиг виловити 60 бичків, 19 окунів, 19 йоржів, 82 плітки. Заподіяну шкоду від вилову оцінили в майже 915 тисяч гривень.
Чоловік визнав свою провину в скоєному. Обираючи покарання, суд врахував, що чоловік щиро розкаявся, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, і до кримінальної відповідальності він притягається вперше.
Його визнали винним у незаконному вилові риби та покарали штрафом у розмірі 17 тис. гривень. Також із чоловіка стягнуть 13,3 тисячі гривень за проведення експертиз і 914,6 тисячі гривень заподіяної шкоди за вилов риби.
Серед іншого, суд ухвалив знищити виловлену ним рибу та риболовецькі сітки, а човен – конфіскувати.
Нагадаємо, нещодавно в Тернополі винесли вирок жінці, яка з медзакладу вкрала валізу, адже подумала, що всередині вибухівка. Зазначається, що вона почула розмову двох людей, у якій прозвучала фраза "вибуховий пристрій", тому вона вирішила прихопити валізу. Відкривши її, вона побачила Power Bank і подумала, що це і є вибухівка.
Також нещодавно у Львові суд виправдав викладача, який під час лекцій показував студентам порно. Обвинувачений говорив, що використовував свою методику для викладання, і подібні методи начебто використовують у навчальних закладах Японії.