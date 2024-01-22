На Волині чоловік заплатить майже мільйон гривень за незаконний вилов риби (фото)

Чоловік повинен не лише заплатити штраф за незаконний вилов риби, але й витрати на проведення експертиз і завдану шкоду в розмірі 914,6 тисячі гривень.

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У Волинській області суд зобов’язав чоловіка виплатити майже мільйон гривень за незаконний вилов риби. Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду.

Викрили 36-річного чоловіка у квітні минулого року на озері Оріхове в період нересту — розмноження риби. За інформацією слідства, він за допомогою човна поставив три риболовецькі сітки, якими незаконно виловлював рибу.

Фото: Волинська обласна прокуратура Фото: Волинська обласна прокуратура

Працівники Держекоінспекції та Держприкордонслужби зловили мешканця Волині на гарячому. Він встиг виловити 60 бичків, 19 окунів, 19 йоржів, 82 плітки. Заподіяну шкоду від вилову оцінили в майже 915 тисяч гривень.

Чоловік визнав свою провину в скоєному. Обираючи покарання, суд врахував, що чоловік щиро розкаявся, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, і до кримінальної відповідальності він притягається вперше.

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Його визнали винним у незаконному вилові риби та покарали штрафом у розмірі 17 тис. гривень. Також із чоловіка стягнуть 13,3 тисячі гривень за проведення експертиз і 914,6 тисячі гривень заподіяної шкоди за вилов риби.

Серед іншого, суд ухвалив знищити виловлену ним рибу та риболовецькі сітки, а човен – конфіскувати.

Нагадаємо, нещодавно в Тернополі винесли вирок жінці, яка з медзакладу вкрала валізу, адже подумала, що всередині вибухівка. Зазначається, що вона почула розмову двох людей, у якій прозвучала фраза "вибуховий пристрій", тому вона вирішила прихопити валізу. Відкривши її, вона побачила Power Bank і подумала, що це і є вибухівка.

Також нещодавно у Львові суд виправдав викладача, який під час лекцій показував студентам порно. Обвинувачений говорив, що використовував свою методику для викладання, і подібні методи начебто використовують у навчальних закладах Японії.