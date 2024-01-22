Пожежа в будинку затриманого інвестбанкіра Мазепи: у поліції назвали попередню причину (фото)

За інформацією правоохоронців, майно було оформлене на матір Ігоря Мазепи. Постраждалих внаслідок пожежі немає.

Головне управління Національної поліції в Чернігівській області назвало попередню причину пожежі у будинку бізнесмена, засновника інвесткомпанії Concorde Capital Ігоря Мазепи у Городнянському районі на Чернігівщині. Про це офіційно 22 січня повідомила чернігівська поліція.

За інформацією поліцейських, причиною стали конструктивний недолік і порушення правил монтажу нагрівальних печей і димарів.

Що сталося

У ніч проти понеділка, 22 січня, у селі Картовецьке Городнянської громади зайнялася пожежа у родинному помешканні Ігоря Мазепи, інвестбанкіра, затриманого Державним бюро розслідування (ДБР). Будинок було оформлено на матір Мазепи.

Фото: З відкритих джерел

За даними поліції, наразі постраждалих внаслідок пожежі немає. Відкрито кримінальне провадження за фактом пожежі і призначено необхідні експертизи.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки). Триває досудове розслідування.

Фото: З відкритих джерел

Справа Мазепи — що відомо

18 січня інвестиційного банкіра Ігоря Мазепу було затримано на україно-польському кордоні, який він збирався перетинати задля участі у Всесвітньому економічному форумі у Давосі, що розпочався 15 січня.

За інформацією ДБР, Мазепу підозрюють у шахрайських "схемах" із заволодіння державними землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС. Наразі на цих землях будуються численні котеджні містечка, зокрема йдеться про містечко преміумкласу Goodlife Park у районі міста Вишгород Київської області, яке пов’язують з ім’ям Мазепи. Відповідно до звинувачень ДБР загальна сума збитків, заподіяних державі, становить 7 мільйонів гривень.

19 січня Печерський суд міста Києва відправив Мазепу та його брата Юрія під арешт до 27 лютого з альтернативою застави за Ігоря Мазепу розміром майже 350 мільйонів гривень.

Нагадаємо, Фокус писав, що Ігорю Мазепі призначили одну з найбільших застав в історії України.