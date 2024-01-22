Побачив жінку і вирішив застрелити: у поліції розповіли подробиці вбивства у Запоріжжі (фото)

За інформацією правоохоронців, одна з версій інциденту — спонтанне вбивство незнайомої жінки. У поліції запевняють, що показали фото стрілка рідним загиблої, однак ті не впізнали його.

На вулиці Запоріжжя 21 січня чоловік двічі вистрілив у перехожу жінку та покінчив життя самогубством. У поліції відпрацьовують декілька версій інциденту. Про це ТСН.ua повідомило джерело в правоохоронних органах.

Вистрілив у незнайому перехожу

За інформацією правоохоронців, ймовірно, стрілок позбавив життя раптову перехожу, з якою навіть не був знайомий.

"Відпрацьовуються декілька версій. Перша — чоловік, який вбив місцеву мешканку, не був з нею знайомий. Правоохоронці показали фото стрілка рідним загиблої. Ті повідомили, що обличчя чоловіка їм не знайоме. Звідси можна припустити, що вбивство могло бути спонтанним. Тобто йшов, побачив жінку, вирішив вбити. Майже містика", — розповідає джерело у правоохоронних органах.

У центрі Запоріжжя чоловік вбив жінку, а потім вистрілив у себе

Вбивство через конфлікт між знайомими

Однак, як зазначають у поліції, існує ще одна версія інциденту — "вбивство через конфлікт між знайомими". Правоохоронці додають, що рідні жінки не знали про її зв’язок зі стрілком.

Розстріл та самогубство у Запоріжжі: що відомо

За інформацію місцевої поліції у Facebook, у неділю, 21 січня, у сквері Прикордонників Олександрівського району сталася стрілянина. Про подію до чергової частини відділу поліції №2 заявила жінка, яка стала свідком.

За словами заявниці, невідомий чоловік двічі вистрілив у перехожу жінку. У той час, коли на місце прибув наряд поліції, стрілок сидів на лавці в сквері.

"Побачивши правоохоронців, він покінчив життя самогубством, вистріливши в себе", — уточнюють у поліції.

Крім того, правоохоронці зазначають, що жінку намагалися реанімувати медики, однак вона померла в кареті швидкої.

На місці інциденту працювали поліцейські територіального підрозділу поліції, управління карного розшуку, патрульні поліцейські та криміналісти.

Нагадаємо, 7 січня у Миколаївській області на одному з пунктів дислокації військовослужбовець застрелив заступника командира роти, а потім скоїв суїцид.