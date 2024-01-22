Масове вбивство в Лимані: у поліції розкрили нові подробиці розстрілу, — ЗМІ

За даними журналістів, конфлікт стався після того, як 90-річна жінка відмовилася розмістити у себе знайомих службовця Нацгвардії.

Стали відомі обставини трагедії в Лимані Донецької області, де військовослужбовець Нацгвардії розстріляв двох жінок і двох поліцейських. Про це пише ТСН із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За попередніми даними, підозрюваний є мобілізованим військовослужбовцем. Він був у нетверезому стані, намагався вмовити 90-річну пенсіонерку прийняти когось до себе. Однак жінка відмовилася, що призвело до конфлікту і, зрештою, до вбивства, повідомляє джерело журналістів.

Масове вбивство в Лимані — що відомо

22 січня пресслужба Держбюро розслідувань повідомила, що в місті Лиман військовослужбовець Нацгвардії вбив чотирьох осіб. За версією слідства, трагедія сталася вранці 21 січня. Місцева жителька викликала поліцію через конфлікт із військовослужбовцем Нацгвардії. Через деякий час зник зв'язок із правоохоронцями, які виїхали на виклик. О 8:00 на місце події виїхала інша група, яка виявила тіла двох своїх колег із вогнепальними пораненнями та тіла двох цивільних жінок — пенсіонерки та її доньки. Підозрюваного затримали за гарячими слідами.

Нагадаємо, 12 січня ЗМІ писали, що в Миколаївській області військовослужбовець ЗСУ, який вчинив самогубство, перед цим міг застрелити заступника командира роти.

Раніше, 11 грудня 2023 року, повідомлялося, що на Хмельниччині на 9 років ув'язнили чоловіка, який убив військову медсестру. Суд також постановив стягнути з чоловіка 800 тисяч гривень моральної компенсації на користь матері загиблої жінки.