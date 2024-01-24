Хто з росіян зможе отримати українське громадянство: відповідь міграційної служби

Росіяни, що виїхали з РФ до 24 лютого 2022 року, мали достатньо часу для того, щоб звернутися до міграційної служби та оформити статус біженця чи скористатися іншою процедурою, якщо мали українське коріння, розповіла голова Державної міграційної служби Наталія Науменко.

Голова Державної міграційної служби Наталія Науменко заявила, що законопроєкт про множинне громадянство дозволить деяким росіянам отримати українське громадянство. Про це вона повідомила в інтервʼю виданню "Бабель".

"Цим проєктом ми допомагаємо насамперед найбільш вразливим категоріям. З нашої точки зору, це військовослужбовці, які воюють за Україну або поклали за неї життя", — сказала Наталія Науменко.

За її словами, родини таких військових також мають всі права для того, аби отримати громадянство України.

Натомість Науменко розповіла, що ті росіяни, які виїхати з РФ з політичних мотивів до 24 лютого 2022 року, мали достатньо часу для того, щоб звернутися до міграційної служби та врегулювати свої питання, а саме оформити статус біженця чи, якщо мали українське коріння, могли скористатися іншою процедурою. Проте були й такі люди, що отримали українське громадянство у 2012 році, проте не позбулися російського, в результаті чого вони втратили громадянство України.

Також вона зазначила, що законопроєкт також врегульовує питання захисту населення на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, в ньому прописано, що Україна не визнає насильницьке видавання російського паспорта, тому підстав для втрати громадянства України в такому випадку немає.

"Якщо ми говоримо про людей, які взяли російський паспорт, обіймали відповідальні посади на окупованих територіях, були колаборантами, — це вже питання правоохоронних органів", — додала вона.

Законопроєкт про множинне громадянство

22 січня на сайті Верховної Ради було зареєстровано законопроєкт про множинне громадянство "Про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України". Проєкт закону був ініційований президентом України Володимиром Зеленський.

Цей законопроєкт передбачає надання громадянам деяких країн можливості набувати українське громадянство у спрощеному порядку. Також у документі міститься інформація про підстави втрати громадянства України.

Нагадаємо, 16 січня у ЗМІ повідомили, що росіяни почали масово подавати документи на оформлення паспорта Молдови.