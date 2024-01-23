Зеленський вніс до Ради законопроєкт про множинне громадянство: з'явилися деталі

Проєкт закону порушує низку питань, пов'язаних з отриманням або позбавленням українського громадянства, а також уточнює повноваження відповідних державних органів.

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У понеділок, 22 січня, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про множинне громадянство для українців та іноземців. Текст документа опубліковано на офіційному сайті парламенту.

Законопроєкт передбачає надання громадянам деяких держав можливості набувати громадянство України у спрощеному порядку. Йдеться про такі країни, як Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Кіпр, Норвегія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, США, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція, Швейцарія та Японія.

У документі пропонується визначити категорії осіб, які подаватимуть зобов'язання припинити іноземне громадянство для набуття громадянства України, а також осіб, які не можуть набути українське громадянство з урахуванням рівня загрози для національної безпеки країни.

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Законопроєкт містить підстави для втрати громадянства України та уточнює повноваження державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства.

Документ також передбачає запровадження декларації про визнання себе громадянином України. Йдеться про документ, у якому іноземець вказує, що в разі набуття громадянства особа визнає себе лише громадянином України.

Крім того, законопроєкт врегульовує питання щодо можливості подання паспортного документа, термін дії якого закінчився, іноземцями та особами без громадянства, які в установленому законом порядку проходять або проходили військову службу, а також унормовує питання щодо правового статусу перебування на території України іноземців та осіб без громадянства, які були залучені до захисту України.

Нагадаємо, 22 січня у Верховній Раді було зареєстровано проєкт закону про множинне громадянство, ініційований Володимиром Зеленським. За словами президента, запропонований закон дасть змогу етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн, за винятком Росії, отримати громадянство України.

Раніше, 16 січня, колишній суддя Конституційного суду Віктор Шишкін заявив, що військовозобов'язаних чоловіків, які виїдуть за кордон, не позбавлять українського громадянства, оскільки, відповідно до статті 25 Конституції, громадянина України не можна позбавити громадянства.