На Дніпропетровщині в аварії з фурою загинув військовий, який кермував "швидкою" (фото)

Ще двоє пасажирів карети швидкої допомоги отримали травми, їх шпиталізували.

У Дніпропетровській області на дорозі зіштовхнулися вантажівка та карета швидкої допомоги. Олександр Білка, речник територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Полтава, повідомив "Суспільному" подробиці.

Військовослужбовець-водій "швидкої" внаслідок ДТП отримав смертельні травми. Подія відбулася поблизу села Дмитрівка 24 січня близько 6-ї ранку на дорозі Умань-Стрий-Ізварино.

Ще двоє пасажирів карети швидкої допомоги отримали травми. Їх доправили до лікарні. Водій вантажівки внаслідок аварії не постраждав.

Фото: dnepr.info

ДТП в Україні взимку

На автодорозі М-19 "Доманове — Тереблече", неподалік 332 км автодороги, 18 січня відбулася ДТП. До лікарні внаслідок аварії потрапили восьмеро людей. У них був різний рівень тілесних ушкоджень. Два вантажні автомобілі та маршрутний автобус зіштовхнулися біля повороту на дорозі до села Острів.

На Одещині 19 січня зіштовхнулись рейсовий автобус і легковий автомобіль. Внаслідок удару маршрутку фактично відкинуло за межі проїзної частини. Двоє громадян потребували медичної допомоги. Рух транспорту було ускладнено у межах населеного пункту Шелехове, де й відбулася аварія.

У грудні на території української столиці нетверезий водій влаштував смертельну ДТП. У поліції заявили, що два автомобілі марок Toyota й Renault зіткнулися на вулиці Старановодницькій. Унаслідок інциденту двоє людей загинули на місці події, а підозрюваного винуватця затримали.

Нагадаємо, 25 листопада автобус потрапив в аварію на території Харківської області. В поліції області заявили, що аварія з автобусом і автомобілем відбулася на території Куп'янського району. Унаслідок події одна людина загинула, а 18 — отримали поранення.