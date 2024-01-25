Блогерка Алхім оскандалилася через відео під пісню росіянки на тлі загиблих бійців ЗСУ

Користувачі соцмереж розкритикували Анну Алхім за ролик із Хмельницького під пісню російською мовою. Дівчина, зі свого боку, заявила, що не озиралася довкола в процесі зйомки.

Відома українська блогерка Анна Алхім опублікувала новий ролик, який розгнівав користувачів інтернету. Зняла вона його під російську музику на алеї пам'яті загиблих героїв. Відео опубліковано на її сторінці в соціальній мережі Instagram.

Сталося це в місті Хмельницький, куди дівчина приїхала з візитом. Прогулюючись містом вона зняла ролик, у якому на тлі снігу кружляла і позувала на камеру. У цей час за нею стояли стенди з фотографіями українських військових, які загинули на війні з Росією.

Примітно, що на тлі грає пісня "Юность" російської виконавиці Makfa, яка продовжує творчу діяльність на території країни-агресора.

Анна Алхім відповіла на критику користувачів мережі в коментарях. Вона заявила, що відеоролик абсолютно не про загиблих військових і це лише випадковий збіг.

"Я не дивилася на всі боки, коли його знімали, я вперше тут. І я не вважаю, що я якось образила пам'ять людей, які загинули. Ви, звісно, може думати як вам дозволяє ваше мислення", — йдеться у відповіді.

На це звернув увагу військовослужбовець Дмитро Андрющенко з позивним "Дипломат" у своєму Telegram-каналі. За його словами, правоохоронним органам і Службі безпеки України необхідно звернути на неї увагу і затримати.

"Явна антиукраїнська пропаганда. У всіх її проявах", — підсумував боєць ЗСУ.

Українська блогерка зняла відео під пісню росіянки на тлі алеї пам'яті бійців ЗСУ Фото: Скриншот

Нагадаємо, 6 вересня повідомлялося, що блогерка-мільйонник образила вдову воїна ЗСУ. Мова про Тетяну Коряк, яка раніше проживала в місті, яке повністю знищили російські окупанти — Бахмуті. При цьому жінка продовжує стверджувати, що на Україну ніхто не напав. Каже, що війна триває тому, що вона "комусь потрібна".