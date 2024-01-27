Україна встановила новий антирекорд із народжуваності, — Мін'юст (інфографіка)

Протягом 2023 року в Україні народилося понад 187 тисяч малят. За час незалежності це найнижчий показник.

У Міністерстві юстиції України оприлюднили статистику народжуваності й укладання шлюбів за 2023 рік. Про це відомо з публікації пресслужби від 27 січня.

За минулий рік народилося 187 387 маленьких українців.

Лідерами за народжуваністю стали:

Київ (19,9 тисячі малят);

Львівська область (16,6 тисячі дітей);

Дніпропетровська область (14,4 тисячі малюків);

Одеська область (13,7 тисячі дітей);

Київська область (10,8 тисячі малят);

Рівненська область (9,5 тисячі малюків);

Закарпатська область (9,4 тисячі дітей).

Також протягом року в Україні зареєстрували 186 051 шлюб. У топ 3 лідери за кількістю новостворених сімей увійшли Київ, Дніпропетровська й Одеська області. Розлучень було зафіксовано у 8 разів менше — 24 108.

Рішення офіційно змінити своє ім’я, прізвище або по батькові ухвалили у 2023 році 9230 українців. Загалом було зареєстровано 903 016 актових записів цивільного стану.

Із інфографіки видання "Слово і Діло" відомо, що у 2023 році Україна встановила новий антирекорд із народжуваності. 187 тисяч малят за рік — це найнижчий показник за часи незалежності України.

Інфографіка щодо народжуваності в Україні Фото: Слово і діло

Загалом тренд на падіння рівня народжуваності спостерігається в Україні вже протягом десятиліття. На зорі незалежності в Україні народжувалося понад 600 тисяч дітей, але вже у 1999 році зафіксували перший відчутний спад.

У 2002—2013 роках після спаду демографічна ситуація в Україні почала покращуватися. Народжуваність зростала, і українці навіть встановили два рекорди зростання показника (на 8-8,1%).

Однак із початком війни з Росією народжуваність почала знову знижуватися, і невдовзі впала навіть нижче за той рівень, на якому була навіть у період першого спаду. Проте необхідно враховувати, що дані не включають інформації про малюків на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, у The Wall Street Journal повідомляли, що рівень народжуваності в Україні — один із найнижчих у Європі. У ЗМІ прогнозували, що він впаде до найнижчого у світі.

У Львові місцева жителька народила 11 дитину. Жінці 40 років, і її найстарший син уже відсвяткував своє 17-річчя.