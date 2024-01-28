З понеділка майже без опадів, а з 1 лютого потеплішає: погода на тиждень (карти)

За інформацією синоптиків, погоду на початку тижня визначатиме антициклон на ім'я Enno, який організує суху і значною мірою сонячну погоду в більшості країн Європи.

Впродовж нового тижня, з 29 січня по 4 лютого, очікується переважно спокійна погода, а наприкінці потеплішає, але прийдуть дощі зі снігом. Про це 28 січня на сайті meteoprog.ua повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

Він зазначив, що вже з понеділка, 29 січня, більша частина території України опиниться під впливом малорухомого європейського антициклону Enno. Саме завдяки йому до вихідних збережеться спокійна погода без істотних опадів, із температурним режимом близько норми.

У другій половині тижня, за словами метеоролога, тиск в Європі почне знижуватися та разом з цим активізуються атмосферні фронти. Тож у прийдешні вихідні погода в нашій країні зіпсується — розпочнуться опади снігу з переходом у дощ та посилиться вітер. Проте температура повітря дещо підвищиться.

Погода 29 січня

У понеділок вночі у західних, місцями центральних та південних областях очікується невеликий мокрий сніг. Подекуди тумани, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер у західних та північних областях змінних напрямків, 3-8 м/с, на решті країни північної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0…-5 °С, у західних та північних областях при проясненнях місцями -8…-13 °С; вдень -2…+3 °С.

Фото: укргідрометцентр

Погода 30 січня

У вівторок під впливом антициклону в Україні опадів не передбачається, лише вночі та вранці у Криму місцями пройде невеликий мокрий сніг. Вночі та в першій половині дня місцями тумани. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1…-6 °С, місцями у західних та північних регіонах при проясненнях -7…-12 °С; вдень -2…+3 °С.

Фото: Укргідрометцентр

Погода 31 січня

У середу в Україні утримається погода переважно без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2…-7 °С, у Карпатах та на крайній півночі місцями -7…-12 °С; вдень повітря прогріється до +1…+6 °С.

Фото: Укргідрометцентр

Погода 1 лютого

У четвер у східних областях пройдуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу, мряки та дощу, можлива ожеледь. На решті країни без істотних опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -4…+1 °С, вдень 0…+5 °С, у південній частині та на крайньому заході місцями +6…+8 °С.

Фото: Укргідрометцентр

Погода 2 лютого

У п'ятницю в більшості областей, окрім південної половини, очікуються невеликі опади у вигляді снігу, місцями з дощем. На Лівобережжі подекуди ожеледь. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3…+2 °С, вдень 0…+5 °С.

Фото: Укргідрометцентр

Погода 3-4 лютого

У суботу очікується нестійка погода через вплив Балтійського циклону. Пройдуть помірні опади у вигляді снігу із переходом у дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1…-6 °С, вдень 0…+5 °С.

У неділю утримається нестійкий характер погоди, з опадами переважно у вигляді снігу та дощу. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1…+4 °С, вдень +2…+7 °С, на Одещині до +11 °С.

Що обіцяє Наталка Діденко

Народна синоптикиня Наталка Діденко теж обіцяє, що з понеділка безпросвітна сірість і вогкість розбавляться подекуди сонечком.

"Антициклон на ім'я Enno організує суху і значною мірою сонячну погоду в більшості країн Європи на континенті. Антициклон — це не лише відсутність опадів, а й мала вірогідність сильного вітру", — пояснила Діденко.

Фото: Facebook

Тому 29-го січня вона пообіцяла практично повсюди суху погоду, можливо навіть із сонечком та спокійним невеликим вітром. Температура повітря найближчої ночі буде мінусова, -2-7 градусів, на півдні близько нуля. А от у понеділок вдень від 3 морозу до 3 тепла.

"У Києві понеділок обіцяє бути без опадів, із паузами в хмарах, через які виглядатиме сонце. Підморозить вночі до -5 градусів, завтра вдень очікується 0-2 градуси морозу", — спрогнозувала синоптикиня.

Найближчими днями передбачається свіжа погода, без опадів, а з початку лютого потепліє та знову з'являться опади.

"Надалі ще будуть похолодання, тому краще не забігати сильно наперед, а уважно і спокійно стежити за щоденними прогнозами погоди)", — порекомендувала Діденко.

Нагадаємо, Фокус писав, що синоптик Ігор Кібальчич розповів, чи будуть морози до -30 у січні.