"Прохання в 11 пунктах": Кулеба провів переговори з головою МЗС Угорщини в Ужгороді

За словами голови МЗС України Дмитра Кулеби, немає жодних питань, які не можна було б вирішити шляхом діалогу.

29 січня на зустрічі з представниками України в Ужгороді, яка тривала 6 годин, голова МЗС Угорщини Петер Сійярто попросив Україну повернути права національній меншині, які були до 2015 року, передає "Радіо Свобода".

Повідомляється, що саме цьому питанню було присвячено значну частину зустрічі.

"Провели надзвичайно детальну і розгорнуту розмову, пройшлися по всіх двосторонніх питаннях. Безумовно нами — і угорською, і українською сторонами — рухає обопільний інтерес розвивати добросусідські відносини одна з одною. І ми виходимо з того, що немає жодних питань, які не можна було б розв'язати або врегулювати у двосторонньому діалозі", — заявив Кулеба, додавши, що бесіду можна характеризувати трьома словами: відкритість, щирість і конструктив.

Повідомляється, що представники Угорщини сформулювали прохання в 11 пунктах. Київ, своєю чергою, прагне остаточного врегулювання цього питання з Будапештом і створить спецкомісію під егідою МЗС. За словами Дмитра Клуби, за 10 днів буде представлено конкретне розуміння щодо того, що потрібно.

Керівник ОП Андрій Єрмак, зі свого боку, сказав, що Україна та Угорщина сьогодні зробили "дуже потужний крок" до зустрічі Зеленського з Орбаном.

Нагадаємо, що 25 січня в Угорщині заявили, що не проти створення нового військового фонду ЄС для України.

Також повідомлялося, що в ЄС розглядають жорсткі заходи щодо Угорщини, яка блокує допомогу Україні.